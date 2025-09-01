Арсенал выставил на трансфер Зинченко, полузащитников и вингера
Покинуть Лондон должны украинский защитник, Локонга, Виейра и Нельсон
Лондонский «Арсенал» планиурет провести активную работу в последний день трансферного окна и избавиться от тех футболистов, которые не входят в планы главного тренера Микеля Артеты.
По информации нескольких источников, «канониры» продадут или отдадут в аренды защитника, полузащитников и вингера.
Центральный полузащитник Самби Локонга продолжит карьеру в немецком «Гамбурге», атакующий полузащитник Фабиу Виейра заинтересован в сотрудничестве со «Штутгартом», вингер Рис Нельсон намерен перебраться в «Фулхэм».
Покинуть расположение «канониров» должен и защитник сборной Украины Александр Зинченко, который ведет переговоры с французским «Марселем». Украинский футболист согласился перейти в Лигу 1, однако продолжаются обсуждения о структуре аренды и детали заработной платы игрока.
Руководство «Арсенала» надеется, что в понедельник, 1 сентября, успеет провести все необходимые операции и оформить трансферы этих игроков в другие команды.
A series of outgoings expected at Arsenal tomorrow.— Ben Jacobs (@JacobsBen) August 31, 2025
Understand Sambi Lokonga is close to joining Hamburg on a permanent transfer.
And Fabio Vieira could now join Hamburg on a season-long loan. Stuttgart also keen.
Jakub Kiwior is already in Porto ahead of finalising his move.… pic.twitter.com/0o5tz4W08Q
🚨Arsenal aims to offload several players, including Oleksandr Zinchenko, Fabio Vieira, and Sambi Lokonga, before the transfer deadline. Fabio Vieira is close to joining Hamburger SV on a loan with an option to buy, as he seeks more regular playtime to a… https://t.co/IKZkCIwfk3 pic.twitter.com/BYmerMkB48— Ajet Football (@AjetFootball) September 1, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джей Опетая готов к поединку с Александром
В римском клубе все четко разъяснили