Арсенал выставил на трансфер Зинченко, полузащитников и вингера

Лондонский «Арсенал» планиурет провести активную работу в последний день трансферного окна и избавиться от тех футболистов, которые не входят в планы главного тренера Микеля Артеты.

По информации нескольких источников, «канониры» продадут или отдадут в аренды защитника, полузащитников и вингера.

Центральный полузащитник Самби Локонга продолжит карьеру в немецком «Гамбурге», атакующий полузащитник Фабиу Виейра заинтересован в сотрудничестве со «Штутгартом», вингер Рис Нельсон намерен перебраться в «Фулхэм».

Покинуть расположение «канониров» должен и защитник сборной Украины Александр Зинченко, который ведет переговоры с французским «Марселем». Украинский футболист согласился перейти в Лигу 1, однако продолжаются обсуждения о структуре аренды и детали заработной платы игрока.

Руководство «Арсенала» надеется, что в понедельник, 1 сентября, успеет провести все необходимые операции и оформить трансферы этих игроков в другие команды.

A series of outgoings expected at Arsenal tomorrow.



Understand Sambi Lokonga is close to joining Hamburg on a permanent transfer.



And Fabio Vieira could now join Hamburg on a season-long loan. Stuttgart also keen.



Jakub Kiwior is already in Porto ahead of finalising his move.… pic.twitter.com/0o5tz4W08Q — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 31, 2025