  4. Арсенал выставил на трансфер Зинченко, полузащитников и вингера
Англия
01 сентября 2025, 13:05 | Обновлено 01 сентября 2025, 13:40
1792
2

Арсенал выставил на трансфер Зинченко, полузащитников и вингера

Покинуть Лондон должны украинский защитник, Локонга, Виейра и Нельсон

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» планиурет провести активную работу в последний день трансферного окна и избавиться от тех футболистов, которые не входят в планы главного тренера Микеля Артеты.

По информации нескольких источников, «канониры» продадут или отдадут в аренды защитника, полузащитников и вингера.

Центральный полузащитник Самби Локонга продолжит карьеру в немецком «Гамбурге», атакующий полузащитник Фабиу Виейра заинтересован в сотрудничестве со «Штутгартом», вингер Рис Нельсон намерен перебраться в «Фулхэм».

Покинуть расположение «канониров» должен и защитник сборной Украины Александр Зинченко, который ведет переговоры с французским «Марселем». Украинский футболист согласился перейти в Лигу 1, однако продолжаются обсуждения о структуре аренды и детали заработной платы игрока.

Руководство «Арсенала» надеется, что в понедельник, 1 сентября, успеет провести все необходимые операции и оформить трансферы этих игроков в другие команды.

Арсенал Лондон Альберт Самби Локонга Александр Зинченко Фабиу Виейра Рис Нельсон Микель Артета Марсель Гамбург Штутгарт трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
