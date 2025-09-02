ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал отдал в аренду вингера, от которого хотел избавиться

Лондонский «Арсенал» официально попрощался с 25-летним вингером Рисом Нельсоном, который продолжит карьеру в «Брентфорде». Футболист не входил в планы главного тренера Микеля Артеты, потому был выставлен на трансферный рынок в последние дни лета.

По информации пресс-службы, футболист перешёл в стан «пчел» на правах годичной аренды.

«У Риса есть набор качеств, которые отлично дополнят наших атакующих игроков. Он силён в дриблинге и очень уверенно чувствует себя с мячом у ног.

Мне очень импонирует его опыт игры в Премьер-лиге и знание специфики чемпионата, а также его возрастной профиль.

Он входит в оптимальные годы своей карьеры и проявил искреннее желание присоединиться к нам, несмотря на большой интерес со стороны других клубов», – сказал тренер «Брентфорда» Кейт Эндрюс.

Рис – воспитанник лондонского «Арсенала», за основную команду которого он сыграл 90 матчей (восемь голов и девять ассистов).

Прошлый сезон Нельсон провел в аренде в «Фулхэме». Однако из-за травмы колена вингеру удалось сыграть лишь 12 матчей за клуб.

