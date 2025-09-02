ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал отдал в аренду вингера, от которого хотел избавиться
Рис Нельсон перебрался в английский «Брентфорд»
Лондонский «Арсенал» официально попрощался с 25-летним вингером Рисом Нельсоном, который продолжит карьеру в «Брентфорде». Футболист не входил в планы главного тренера Микеля Артеты, потому был выставлен на трансферный рынок в последние дни лета.
По информации пресс-службы, футболист перешёл в стан «пчел» на правах годичной аренды.
«У Риса есть набор качеств, которые отлично дополнят наших атакующих игроков. Он силён в дриблинге и очень уверенно чувствует себя с мячом у ног.
Мне очень импонирует его опыт игры в Премьер-лиге и знание специфики чемпионата, а также его возрастной профиль.
Он входит в оптимальные годы своей карьеры и проявил искреннее желание присоединиться к нам, несмотря на большой интерес со стороны других клубов», – сказал тренер «Брентфорда» Кейт Эндрюс.
Рис – воспитанник лондонского «Арсенала», за основную команду которого он сыграл 90 матчей (восемь голов и девять ассистов).
Прошлый сезон Нельсон провел в аренде в «Фулхэме». Однако из-за травмы колена вингеру удалось сыграть лишь 12 матчей за клуб.
We’re delighted to confirm the signing of winger Reiss Nelson on a season-long loan from Arsenal 🐝— Brentford FC (@BrentfordFC) September 1, 2025
🦋 ➡️ 🐝— Brentford FC (@BrentfordFC) September 1, 2025
Reiss Luke Nelson pic.twitter.com/4FyJiPXFON
1️⃣1️⃣ looks good on you, Reiss 🔥 pic.twitter.com/smpKlqcQPm— Brentford FC (@BrentfordFC) September 1, 2025
Ready to entertain ⚡ pic.twitter.com/d3mt03Oe9E— Brentford FC (@BrentfordFC) September 1, 2025
Night, Bees 🐝 pic.twitter.com/DrE38rt3F9— Brentford FC (@BrentfordFC) September 1, 2025
