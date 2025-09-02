Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал отдал в аренду вингера, от которого хотел избавиться
Англия
02 сентября 2025, 07:17 | Обновлено 02 сентября 2025, 07:24
1704
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал отдал в аренду вингера, от которого хотел избавиться

Рис Нельсон перебрался в английский «Брентфорд»

02 сентября 2025, 07:17 | Обновлено 02 сентября 2025, 07:24
1704
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал отдал в аренду вингера, от которого хотел избавиться
ФК Брентфорд. Рис Нельсон

Лондонский «Арсенал» официально попрощался с 25-летним вингером Рисом Нельсоном, который продолжит карьеру в «Брентфорде». Футболист не входил в планы главного тренера Микеля Артеты, потому был выставлен на трансферный рынок в последние дни лета.

По информации пресс-службы, футболист перешёл в стан «пчел» на правах годичной аренды.

«У Риса есть набор качеств, которые отлично дополнят наших атакующих игроков. Он силён в дриблинге и очень уверенно чувствует себя с мячом у ног.

Мне очень импонирует его опыт игры в Премьер-лиге и знание специфики чемпионата, а также его возрастной профиль.

Он входит в оптимальные годы своей карьеры и проявил искреннее желание присоединиться к нам, несмотря на большой интерес со стороны других клубов», – сказал тренер «Брентфорда» Кейт Эндрюс.

Рис – воспитанник лондонского «Арсенала», за основную команду которого он сыграл 90 матчей (восемь голов и девять ассистов).

Прошлый сезон Нельсон провел в аренде в «Фулхэме». Однако из-за травмы колена вингеру удалось сыграть лишь 12 матчей за клуб.

По теме:
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный игрок сборной Франции продолжит карьеру в Милане
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал ненужного игрока в испанский клуб
Брентфорд Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Рис Нельсон трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Андрей Витренко Источник: ФК Брентфорд
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова
Футбол | 01 сентября 2025, 10:02 3
Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова
Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова

Бруну Лаже считает украинского полузащитника игроком высочайшего класса

ОФИЦИАЛЬНО. Плохие новости для украинца. Жирона подписала призера ЧМ
Футбол | 02 сентября 2025, 02:37 4
ОФИЦИАЛЬНО. Плохие новости для украинца. Жирона подписала призера ЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. Плохие новости для украинца. Жирона подписала призера ЧМ

Контракт с каталонским клубом подписал Доминик Ливакович

ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
Футбол | 02.09.2025, 00:23
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Футбол | 01.09.2025, 12:57
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал вице-чемпиона мира из ПСЖ
Футбол | 02.09.2025, 03:43
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал вице-чемпиона мира из ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал вице-чемпиона мира из ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
01.09.2025, 04:59 3
Футбол
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
01.09.2025, 03:20
Бокс
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
01.09.2025, 05:59
Футбол
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 48
Футбол
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 2
Футбол
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 28
Бокс
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
01.09.2025, 04:19 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем