ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала таланта Ливерпуля

«Астон Вилла» официально объявила о подписании английского полузащитника «Ливерпуля» Харви Эллиотта.

Отмечается, что переход 22-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, в соглашении есть обязательная опция выкупа в размере 35 миллионов фунтов.

Также «Ливерпуль» оставил за собой право обратного выкупа.

В сезоне 2024/25 Харви Эллиотт провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее «Астон Вилла» официально объявила о подписании Джейдона Санчо.