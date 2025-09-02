Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала таланта Ливерпуля
Англия
02 сентября 2025, 04:12 |
307
0

ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала таланта Ливерпуля

Харви Эллиотт сменил клубную прописку

02 сентября 2025, 04:12 |
307
0
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала таланта Ливерпуля
ФК Астон Вилла. Харви Эллиотт

«Астон Вилла» официально объявила о подписании английского полузащитника «Ливерпуля» Харви Эллиотта.

Отмечается, что переход 22-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, в соглашении есть обязательная опция выкупа в размере 35 миллионов фунтов.

Также «Ливерпуль» оставил за собой право обратного выкупа.

В сезоне 2024/25 Харви Эллиотт провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее «Астон Вилла» официально объявила о подписании Джейдона Санчо.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл нашел замену Исаку. Он играл с украинцем
ОФИЦИАЛЬНО. МЮ отпустил звездного вингера в аренду в другой клуб АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Шахтера нашел себе клуб в Испании. Будет играть в ЛЧ
Харви Эллиотт Ливерпуль Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: ФК Астон Вилла
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Футбол | 01 сентября 2025, 18:44 6
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы

«Милан» пополнится украинцем

Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Теннис | 01 сентября 2025, 23:29 32
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025

Марта уступила Каролине Муховой в четвертом раунде мейджора в Нью-Йорке

Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова
Футбол | 01.09.2025, 10:02
Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова
Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Бокс | 01.09.2025, 08:20
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
ОФИЦИАЛЬНО. Замена Онана? Манчестер Юнайтед подписал нового голкипера
Футбол | 02.09.2025, 03:03
ОФИЦИАЛЬНО. Замена Онана? Манчестер Юнайтед подписал нового голкипера
ОФИЦИАЛЬНО. Замена Онана? Манчестер Юнайтед подписал нового голкипера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
01.09.2025, 04:19 1
Бокс
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 10
Бокс
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
31.08.2025, 08:40 9
Футбол
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
01.09.2025, 04:59 3
Футбол
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 136
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем