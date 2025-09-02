ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала таланта Ливерпуля
Харви Эллиотт сменил клубную прописку
«Астон Вилла» официально объявила о подписании английского полузащитника «Ливерпуля» Харви Эллиотта.
Отмечается, что переход 22-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, в соглашении есть обязательная опция выкупа в размере 35 миллионов фунтов.
Также «Ливерпуль» оставил за собой право обратного выкупа.
В сезоне 2024/25 Харви Эллиотт провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее «Астон Вилла» официально объявила о подписании Джейдона Санчо.
