  4. Хаби Алонсо определился с планами на Андрея Лунина
03 сентября 2025, 00:21 |
Хаби Алонсо определился с планами на Андрея Лунина

Испанский тренер не рассчитывает на украинского вратаря

Хаби Алонсо определился с планами на Андрея Лунина
Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо выбрал ряд игроков, на которых не рассчитывает в клубе.

По информации испанских СМИ, в «черный список» испанского коуча попали Давид Алаба, Рауль Асенсио, Фран Гарсия и Андрей Лунин. Эти игроки не будут получать значительной игровой практики, если не произойдут непредвиденные обстоятельства. Алонсо также не будет возражать, если по этим футболистам будут появляться трансферные предложения.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.

Дмитрий Олейник Источник: Real Madrid Confidencial
