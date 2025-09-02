Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Италия
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру

Артем не перейдет в «Милан» и останется в «Роме»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хочет подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов.

Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но было одно условие – нападающий «россонери» Сантьяго Хименес должен был покинуть клуб, но этого так и не произошло. Агент Хименеса Рафаэла Пимента сообщила, что мексиканец остается в «Милане», что делает невозможным переезд Артема в столицу моды.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

