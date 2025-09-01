Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. «Спасибо за эти годы вместе». Динамо попрощалось с Ванатом
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 16:49
ВИДЕО. «Спасибо за эти годы вместе». Динамо попрощалось с Ванатом

Владислав перешел в каталонскую «Жирону»

ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

1 сентября 2025 года каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

На уход 22-летнего футболиста отреагировал его бывший клуб, киевское «Динамо»:

«Владислав Ванат перешел в испанскую «Жирону» на постоянной основе.

Воспитанник «Динамо», лучший бомбардир УПЛ последних двух сезонов, провел за нашу команду 119 матчей, забил 51 гол и сделал 24 ассиста.

Спасибо, Владислав, за профессионализм, самоотдачу и яркие моменты в составе «Динамо»!

Желаем успехов и новых побед в Примере!

Также столичный клуб подготовил для Ваната прощальное видео с нарезкой моментов его игры за киевлян.

ВИДЕО. «Спасибо за эти годы вместе». Динамо попрощалось с Ванатом

Burevestnik
в лівий кут воріт забиває лівою ногою,
в правий кут - правою.
Як і вчили...  
 
Ответить
0
