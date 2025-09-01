ВИДЕО. «Спасибо за эти годы вместе». Динамо попрощалось с Ванатом
Владислав перешел в каталонскую «Жирону»
1 сентября 2025 года каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.
На уход 22-летнего футболиста отреагировал его бывший клуб, киевское «Динамо»:
«Владислав Ванат перешел в испанскую «Жирону» на постоянной основе.
Воспитанник «Динамо», лучший бомбардир УПЛ последних двух сезонов, провел за нашу команду 119 матчей, забил 51 гол и сделал 24 ассиста.
Спасибо, Владислав, за профессионализм, самоотдачу и яркие моменты в составе «Динамо»!
Желаем успехов и новых побед в Примере!
Также столичный клуб подготовил для Ваната прощальное видео с нарезкой моментов его игры за киевлян.
