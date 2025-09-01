Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Романо сообщил, почему Фулхэм не объявил о трансфере Кевина из Шахтера
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 13:52 |
985
0

Романо сообщил, почему Фулхэм не объявил о трансфере Кевина из Шахтера

Бразильский футболист еще не полностью согласовал условия личного контракта

01 сентября 2025, 13:52 |
985
0
Романо сообщил, почему Фулхэм не объявил о трансфере Кевина из Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Вингер донецкого «Шахтера» Кевин продолжит карьеру в чемпионате Англии – накануне бразилец прилетел в Лондон, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Фулхэмом».

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил новые подробности о переходе 22-летнего футболиста. По его информации, украинский и английский клуб полностью согласовали условия трансфера, однако остались детали, которые нужно обсудить с Кевином.

Вингер согласился с условиями личного контракта с представителем Премьер-лиги, однако некоторые нюансы не устроили окружение бразильского футболиста. Ожидается, что с трансфером не возникнет проблем, и как только будут решены все формальности, лондонский клуб официально объявит о трансфере.

За переход Кевина «горняки» заработают 40 млн евро, 25% от будущей продажи игрока и бонусы, которые будут прописаны в итоговом соглашении.

Кевин стал игроком «Шахтера» в январе 2024 года, когда покинул бразильский «Палмейрас» за 12 млн евро. В сезоне 2025/26 провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

По теме:
ВИДЕО. Как играет экс-футболист Милана, который перейдет в киевское Динамо
Спасет клуб от Онаны? МЮ оформил подписание нового голкипера
Динамо побило рекорд Шахтера в УПЛ
Шахтер Донецк Фулхэм Кевин (Шахтер) Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Футбол | 01 сентября 2025, 12:57 20
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание

Украинского вингера лишили водительских прав на 6 месяцев

Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Футбол | 31 августа 2025, 16:03 3
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте

После пропущенного гола вместо Михайленко вышел Бражко

ВИДЕО. Как выглядит BMW M8, на котором Мудрик 13 раз нарушил правила
Футбол | 01.09.2025, 14:14
ВИДЕО. Как выглядит BMW M8, на котором Мудрик 13 раз нарушил правила
ВИДЕО. Как выглядит BMW M8, на котором Мудрик 13 раз нарушил правила
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
Футбол | 31.08.2025, 16:01
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
Бокс | 01.09.2025, 04:39
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
30.08.2025, 19:06 19
Футбол
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
30.08.2025, 23:45 2
Бокс
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 27
Бокс
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 3
Футбол
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 5
Бокс
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
31.08.2025, 01:09 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем