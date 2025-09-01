Романо сообщил, почему Фулхэм не объявил о трансфере Кевина из Шахтера

Вингер донецкого «Шахтера» Кевин продолжит карьеру в чемпионате Англии – накануне бразилец прилетел в Лондон, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Фулхэмом».

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил новые подробности о переходе 22-летнего футболиста. По его информации, украинский и английский клуб полностью согласовали условия трансфера, однако остались детали, которые нужно обсудить с Кевином.

Вингер согласился с условиями личного контракта с представителем Премьер-лиги, однако некоторые нюансы не устроили окружение бразильского футболиста. Ожидается, что с трансфером не возникнет проблем, и как только будут решены все формальности, лондонский клуб официально объявит о трансфере.

За переход Кевина «горняки» заработают 40 млн евро, 25% от будущей продажи игрока и бонусы, которые будут прописаны в итоговом соглашении.

Кевин стал игроком «Шахтера» в январе 2024 года, когда покинул бразильский «Палмейрас» за 12 млн евро. В сезоне 2025/26 провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.