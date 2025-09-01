Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Будет рекорд? Известно, сколько получит Шахтер за трансфер Кевина в Фулхэм
Украина. Премьер лига
Бразильский легионер продолжит карьеру в чемпионате Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Вингер донецкого «Шахтера» Кевин продолжит карьеру в чемпионате Англии – о трансфере бразильца в ближайшее время намерен объявить «Фулхэм». Об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

В понедельник, 1 сентября, 22-летний футболист прибудет в Лондон, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с представителем Английской Премьер-лиги.

По информации источника, «горняки» получат за этот трансфер 40 млн евро, 25% от будущей продажи игрока и бонусы, которые будут прописаны в итоговом соглашении.

Сообщается, что общая сумма сделки превысит 43,7 млн евро (31,8 млн евро за трансфер + бонусы), которые «Фулхэм» заплатил лондонскому «Арсеналу» за полузащитника Эмиля Смит-Роу в августе прошлого года – на данный момент это самое дорогое приобретение в истории клуба.

Кевин перебрался в чемпионат Украины в январе прошлого года с бразильского «Палмейраса» за 12 млн евро. В нынешнем сезоне провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Фулхэм Шахтер Донецк Кевин (Шахтер) Дэвид Орнштейн трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
fly
В останьому матчі проти Швейцарців (дуже за Шахтарем не слідкую і інших матчів повністю не бачив) Кевін на фоні команди виділявся. Як мінімум бажанням брати грати і гру на себе. Також фізичними кондиціями. На 100+ хвилинах носився ніби це перші хвилини. Але комплексно виглядав сировато(часті авантюри які можна було розіграти більш розумно). Для Фулхема більш ніж, але для ТОП клубу поки не готовий.
SHN
Судакова уже за рекордные продавали)
