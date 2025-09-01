Будет рекорд? Известно, сколько получит Шахтер за трансфер Кевина в Фулхэм
Бразильский легионер продолжит карьеру в чемпионате Англии
Вингер донецкого «Шахтера» Кевин продолжит карьеру в чемпионате Англии – о трансфере бразильца в ближайшее время намерен объявить «Фулхэм». Об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
В понедельник, 1 сентября, 22-летний футболист прибудет в Лондон, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с представителем Английской Премьер-лиги.
По информации источника, «горняки» получат за этот трансфер 40 млн евро, 25% от будущей продажи игрока и бонусы, которые будут прописаны в итоговом соглашении.
Сообщается, что общая сумма сделки превысит 43,7 млн евро (31,8 млн евро за трансфер + бонусы), которые «Фулхэм» заплатил лондонскому «Арсеналу» за полузащитника Эмиля Смит-Роу в августе прошлого года – на данный момент это самое дорогое приобретение в истории клуба.
Кевин перебрался в чемпионат Украины в январе прошлого года с бразильского «Палмейраса» за 12 млн евро. В нынешнем сезоне провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.
🚨 Kevin not playing today for Shakhtar Donetsk - arrives in London imminently before proposed move to Fulham. Agreement for #Shakhtar winger between clubs: €40m + bonuses & 25% sell-on. But #FFC still need to finalise deal with 22yo’s camp @TheAthleticFC https://t.co/CdUj3AehiQ— David Ornstein (@David_Ornstein) August 31, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клинтон Нсиала готовится стать игроком украинского гранда
Илья поддерживает изоляцию российского футбола