Будет рекорд? Известно, сколько получит Шахтер за трансфер Кевина в Фулхэм

Вингер донецкого «Шахтера» Кевин продолжит карьеру в чемпионате Англии – о трансфере бразильца в ближайшее время намерен объявить «Фулхэм». Об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

В понедельник, 1 сентября, 22-летний футболист прибудет в Лондон, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с представителем Английской Премьер-лиги.

По информации источника, «горняки» получат за этот трансфер 40 млн евро, 25% от будущей продажи игрока и бонусы, которые будут прописаны в итоговом соглашении.

Сообщается, что общая сумма сделки превысит 43,7 млн евро (31,8 млн евро за трансфер + бонусы), которые «Фулхэм» заплатил лондонскому «Арсеналу» за полузащитника Эмиля Смит-Роу в августе прошлого года – на данный момент это самое дорогое приобретение в истории клуба.

Кевин перебрался в чемпионат Украины в январе прошлого года с бразильского «Палмейраса» за 12 млн евро. В нынешнем сезоне провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.