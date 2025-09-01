Реабилитация Шовковского, дно Ротаня, шоу Карпат, победа Шахтера

«Заря» легко разгромила дебютанта элитного дивизиона – «Полтаву». Очередное шоу в исполнении «Карпат»: в этот раз в игре против «Кудровки». «Колос» снова на коне. Команда Костышина одолела «Эпицентр». Есть первая победа у «Вереса»: переиграли ЛНЗ.

В центральном матче тура «Динамо» разгромило «Полесье». «Шахтер» не испытал проблем в игре против «Александрии».

Разгром тура

Даже минимальных проблем в игре против «Полтавы» не испытали футболисты «Зари». Подопечные Виктора Скрипника, для которого этот поединок был юбилейным – восьмидесятым во главе луганского коллектива – очень легко создавали опасные моменты. И так же легко их реализовывали. Счет мог быть крупнее, если бы «Заря» под занавес поединка не сбавила обороты. Однако сбавила. И «Полтава» наиграла на гол престижа.

Ассист тура

В матче против «Полтавы» результативной передачей отличился голкипер «Зари» Турбаевский. Никита выбил мяч из собственной штрафной площади в чужую, где самым расторопным оказался Артем Слесарь, отправивший мяч в сетку ворот.

Ничья тура

«Карпаты» и «Кудровка» новый сезон открыли результативными и зрелищными поединками. Зрелище получилось и в очном противостоянии этих коллективов. Окромя зрелища, в их противостоянии была и настоящая драма. Дебютант УПЛ повел в счете уже на третьем минуте матча. В середине первого тайма львовяне остались в меньшинстве (был удален Бабогло), и под занавес первой половины встречи номинальные хозяева поля забили второй мяч. Казалось, что гол в «раздевалку» надломит «Карпаты». Но не тут-то было. В начале второй половины встречи команда Лупашко отквитала один мяч, а в конце тайма вырвала ничью.

Развязка тура

На пятой добавленной минуте к времени второго тайма матча против «Кудровки» футболисты «Карпат» забили спасительный гол, принесший коллективу ничью. Автором этого мяча стал центрбек Педросо, которому удался дальний и точный удар метров с 35-ти.

Дубли тура

Судьбу матча «Кривбасса» и «Оболони» решила успешная игра на острие атаки полузащитника хозяев поля Твердохлиба. Егор, как и все его партнеры, разыгрался после перерыва. А до перерыва футбол в исполнении подопечных ван Леувена был такой себе. Сначала опорник «Кривбасса» замкнул на дальней штанге подачу от углового флажка, а затем четко реализовал пенальти.

По аналогичному сценарию забивал свои два мяча в ворота «Полесья» и капитан «Динамо» Буяльский. Сначала Виталий реализовал пенальти, а затем забил с игры. Оба мяча – в первом тайме.

Автогол тура

Олег Билык, голкипер «Эпицентра», провел блестящий поединок против «Колоса». 27-летний вратарь отбивал практически все, что летело в его ворота. Однако с ударом от собственного защитника не совладал. Правда, в моменте, когда мяч от Григоращука срикошетил в ворота, Билык, перед этим выбивая мяч, попал «круглым» именно в Григоращука.

АВТОГОЛ, 1:0! Степан Григоращук, 64 хв.

Травма тура

Уже в дебюте встречи «Металлист 1925» – «Рух» наставнику гостей Федыку пришлось вносить вынужденные коррективы в игру. Не смог продолжить матч один из лидеров защиты львовской команды – Богдан Слюбик. Вместо него на 11-й минуте игры вышел Денис Пидгурский. Во многом из-за этого повреждения львовская команды и выглядела обреченно в защите.

Промах тура

ЛНЗ в родных стенах довольно неожиданно уступил «Вересу» – 0:2. А все могло сложиться иначе для черкасской команды, если бы в дебюте встречи она реализовала убойный момент. Но не реализовала. На 11-й минуте встречи Ноникашвили выцарапал мяч на левом фланге и выдал отличную передачу на Беннетта, но костариканец не попал по пустым воротам.

Матч тура

ФК Динамо

В Киеве встретились «Динамо» и «Полесье»: чемпион и четвертая команда минувшего сезона. Гости не скрывали своих амбиций. Особенно на фоне еврокубковых неудач «бело-синих» и разговоров о возможной замене Шовковского. Однако, как показала игра, если «Динамо» где-то и не имеет проблем, так это на внутренней арене. Несмотря на то, что киевляне первыми пропустили, они быстро пришли в себя. И не только восстановили равновесие, но и вышли вперед. А затем еще раз. И еще раз. 4:1 – более чем уверенная победа чемпиона минувшего сезона и лидера сезона нынешнего.

Ляпы тура

Отдавал своему, а получилось – чужому. Голкипер «Полесья» Кудрик начудил в игре против «Динамо». Олег пытался отдать мяч партнеру, но отдал Герреро, который пробил мимо кипера в ворота. Это уже третий гол панамского форварда в последних четырех матчах.

А вот голкипер «Александрии» Шевченко не смог зафиксировать мяч после навесной передачи. Визуально легкий мяч. Фактически, Никита подарил мяч сопернику, не удержав в руках. Педриньо подарком капитана александрийцев воспользовался сполна.

Тенденция тура

«Полесье» снова проиграло. Поражение от «Динамо» стало для команды Руслана Ротаня шестым подряд поражением во всех турнирах. А вообще под руководством Ротаня «волки» проиграли семь из десяти поединков.

Пенальти тура

Сам заработал, сам и пробил. Но неудачно. На форварде «горняков» Элиасе сфолили в штрафной площади «Александрии». Однозначный пенальти. Исполнять судейский приговор взялся сам пострадавший. Но не сумел переиграть кипера. Кстати, вратарь «Александрии» Виктор Долгий проводил дебютный матч за первую команду.

Символическая сборная тура