Ночью 1 сентября состоялся финальный матч Кубка лиг на арене «Lumen Field» в Сиэтле.

За золотые медали боролись «Сиэтл Саундерс» и «Интер» Майами.

Перед своими болельщиками «Сиэтл Саундерс» по-футбольному разобрал звездного соперника (3:0) и оформил первую победу в Кубке лиг.

По завершении финала игроки обеих команд устроили стычку прямо на футбольном поле, к которой присоединились представители тренерского штаба и запасные футболисты.

Главная звезда «Интер» Майами, Лионель Месси, не был замешан в конфликте, наблюдая за хаосом с центра поля.

ВИДЕО. Месси наблюдал. Драка игроков Интер Майами и Сиэтл Саундерс