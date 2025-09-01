ВИДЕО. Месси наблюдал. Драка игроков Интер Майами и Сиэтл Саундерс

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
01 сентября 2025, 09:47 | Обновлено 01 сентября 2025, 10:19
Выяснение отношений после финала Кубка лиг

Getty Images/Global Images Ukraine

Ночью 1 сентября состоялся финальный матч Кубка лиг на арене «Lumen Field» в Сиэтле.

За золотые медали боролись «Сиэтл Саундерс» и «Интер» Майами.

Перед своими болельщиками «Сиэтл Саундерс» по-футбольному разобрал звездного соперника (3:0) и оформил первую победу в Кубке лиг.

По завершении финала игроки обеих команд устроили стычку прямо на футбольном поле, к которой присоединились представители тренерского штаба и запасные футболисты.

Главная звезда «Интер» Майами, Лионель Месси, не был замешан в конфликте, наблюдая за хаосом с центра поля.

Major League Soccer (MLS) Сиэтл Саундерс Интер Майами Кубок лиг (MLS) видео драка Лионель Месси
Андрей Витренко Источник: Instagram
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
