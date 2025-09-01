ВИДЕО. Месси наблюдал. Драка игроков Интер Майами и Сиэтл Саундерс
Выяснение отношений после финала Кубка лиг
Ночью 1 сентября состоялся финальный матч Кубка лиг на арене «Lumen Field» в Сиэтле.
За золотые медали боролись «Сиэтл Саундерс» и «Интер» Майами.
Перед своими болельщиками «Сиэтл Саундерс» по-футбольному разобрал звездного соперника (3:0) и оформил первую победу в Кубке лиг.
По завершении финала игроки обеих команд устроили стычку прямо на футбольном поле, к которой присоединились представители тренерского штаба и запасные футболисты.
Главная звезда «Интер» Майами, Лионель Месси, не был замешан в конфликте, наблюдая за хаосом с центра поля.
