  Ливерпуль закрыл рекордный трансфер в истории АПЛ. Это настоящая бомба
Англия
01 сентября 2025, 02:21
Ливерпуль закрыл рекордный трансфер в истории АПЛ. Это настоящая бомба

Александер Исак продолжит карьеру в составе чемпионов Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак вскоре перейдет в «Ливерпуль», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «красные» заплатят за 25-летнего футболиста 130 миллионов фунтов стерлингов, что является рекордным трансфером в истории Английской Премьер-лиги.

В сезоне 2024/25 Александр Исак провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 27 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Александра Исака в 120 миллионов евро.

Ранее «Ливерпуль» официально объявил о продлении контракта с Коди Гакпо.

Источник: Фабрицио Романо
