Ливерпуль закрыл рекордный трансфер в истории АПЛ. Это настоящая бомба
Александер Исак продолжит карьеру в составе чемпионов Англии
Шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак вскоре перейдет в «Ливерпуль», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «красные» заплатят за 25-летнего футболиста 130 миллионов фунтов стерлингов, что является рекордным трансфером в истории Английской Премьер-лиги.
В сезоне 2024/25 Александр Исак провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 27 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Александра Исака в 120 миллионов евро.
Ранее «Ливерпуль» официально объявил о продлении контракта с Коди Гакпо.
🚨💣 BREAKING: Alexander Isak to Liverpool, here we go! Deal agreed now for £130m transfer fee. Record move for Premier League.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025
Isak, on his way today for medical tests as new Liverpool player after long term deal agreed months ago.
It was always ONLY Liverpool for Isak. pic.twitter.com/AGnXqBKsmX
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Верес» победил ЛНЗ, а один из голов забил экс-игрок черкасской команды
Украинец хочет играть за «Милан»