  4. Брага потеряла очки в чемпионате второй раз подряд
Чемпионат Португалии
Риу Аве
31.08.2025 22:30 – FT 2 : 2
Брага
Португалия
01 сентября 2025, 05:23 | Обновлено 01 сентября 2025, 08:28
Брага потеряла очки в чемпионате второй раз подряд

В Португалии сыграли матчи 4-го тура

Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа в матче 4-го тура чемпионата Португалии встретились «Риу Аве» и «Брага».

Гости в прошлом туре потеряли очки, сыграв дома с ABC - 2:2.

В поединке с «Риу Аве» футболисты «Браги» снова завершили матч вничью 2:2, дважды уступая по ходу игры.

Результативной ничьей завершился матч «Тонделы» и «Эшторила» – 2:2, а «Санта-Клара» расписала нулевую ничью с «Эштрелой».

Португалия чемпионаты. 4-й тур

Риу Аве – Брага – 2:2

Голы: Клейтон, 14 (пенальти), 24 – Рожер, 22, Эль Уаззани, 88

Тондела – Ешторил – 2:2

Голи: Мансо, 73 (пенальти), Кавалейру, 90+1, – Бергауі, 43, Гитан, 90+3

Санта Клара – Ештрела – 0:0

Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
