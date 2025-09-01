Брага потеряла очки в чемпионате второй раз подряд
В Португалии сыграли матчи 4-го тура
31 августа в матче 4-го тура чемпионата Португалии встретились «Риу Аве» и «Брага».
Гости в прошлом туре потеряли очки, сыграв дома с ABC - 2:2.
В поединке с «Риу Аве» футболисты «Браги» снова завершили матч вничью 2:2, дважды уступая по ходу игры.
Результативной ничьей завершился матч «Тонделы» и «Эшторила» – 2:2, а «Санта-Клара» расписала нулевую ничью с «Эштрелой».
Португалия чемпионаты. 4-й тур
Риу Аве – Брага – 2:2
Голы: Клейтон, 14 (пенальти), 24 – Рожер, 22, Эль Уаззани, 88
Тондела – Ешторил – 2:2
Голи: Мансо, 73 (пенальти), Кавалейру, 90+1, – Бергауі, 43, Гитан, 90+3
Санта Клара – Ештрела – 0:0
