Олег ШАНДРУК: «Не обсуждал гол с Виталием Бойко»

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал победу над ЛНЗ (2:0) в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги.

«Быстрый гол всегда влияет на ход игры. После первого забитого мяча немного потеряли контроль, соперник создал несколько запомнившихся возможностей. Второй тайм мы сыграли более эффективно. Что в тактическом, что в физическом плане. Забили второй мяч и уже понятно было, что мы эту игру доведем до логического завершения.

Сейчас мы ищем баланс в игре. У нас по поводу крайних нападающих есть определенный дисбаланс. На собрании нарабатывали одну тактическую схему, сейчас все перестраиваем на другой лад. Даже тот же Уэсли, который сегодня вышел на замену, он только буквально семь дней с нами. Вы же понимаете, из Бразилии паренек приехал, акклиматизация и все такое. Поэтому мы должны быть максимально эффективными на футбольном поле, и, конечно же, хотим лучше выглядеть в плане зрелищности. Да, нынешнее наше тактическое построение где-то, возможно, немного упрощает нашу игру. Но есть положительный результат. Сегодня он очень важен, потому что мы проиграли первые три тура. Сегодня победить – было критически важно для нас.

Убежден, что эта команда со временем будет еще сильнее. И будет радовать не только результатом, но и игрой.

Сегодня мы старались играть агрессивно. Возможно, даже несколько грубо. Но не только мы. Соперник тоже играл грубо. Команды Виталия Пономарева всегда этим отличались – агрессивным стилем ведения игры. Мне понравилась сегодня работа арбитра, он контролировал игру.

Сегодня, возможно, не было много яркого футбола. Но накал игры, эмоции – болельщику это должно понравиться. Мне как тренеру это понравилось. Понравились обе команды именно в плане контактной борьбы.

Гол Виталия Бойко? Думаю, что у игрока всегда есть дополнительная мотивация, небольшой стимул в матчах против бывшей команды. Я сам это когда-то переживал, но не обсуждал это с Виталием Бойко».