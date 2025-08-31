Костюк с напарницей выбили 14-й сеяный тандем на пути в 1/8 финала US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий раунд Открытого чемпионата США 2025 в парном разряде.

Во втором круге украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) в двух сетах переиграли тандем Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия), который был посеян под 14-м номером.

US Open 2025. Пары, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия) [14] – 6:3, 6:2

Это была первая встреча дуэтов. Следующими соперницами Костюк и Русе будут четвертые сеяные Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс. На старте мейджора украинско-румынский дуэт справился с Джессикой Бузас Манейро и Элизабеттой Коччаретто.

Марта – единственная украинка, которая сумела добраться до 1/8 финала US Open в парном разряде.

1 сентября Костюк проведет встречу четвертого раунда мейджора в Нью-Йорке в одиночке. Украинка поборется против Каролины Муховой.