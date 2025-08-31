Костюк с напарницей выбили 14-й сеяный тандем на пути в 1/8 финала US Open
Марта и Елена-Габриэла Русе в двух сетах одолели пару Хаддад Майя / Зигемунд
Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий раунд Открытого чемпионата США 2025 в парном разряде.
Во втором круге украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) в двух сетах переиграли тандем Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия), который был посеян под 14-м номером.
US Open 2025. Пары, 1/16 финала
Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия) [14] – 6:3, 6:2
Это была первая встреча дуэтов. Следующими соперницами Костюк и Русе будут четвертые сеяные Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс. На старте мейджора украинско-румынский дуэт справился с Джессикой Бузас Манейро и Элизабеттой Коччаретто.
Марта – единственная украинка, которая сумела добраться до 1/8 финала US Open в парном разряде.
1 сентября Костюк проведет встречу четвертого раунда мейджора в Нью-Йорке в одиночке. Украинка поборется против Каролины Муховой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта одолела Диан Парри в третьем раунде и далее поборется против Каролины Муховой
Кто занимает первое место в рейтинге?
Одним словом, красуні. Тепер цей настрій Марті перенести би в одиночку.