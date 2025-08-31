Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк с напарницей выбили 14-й сеяный тандем на пути в 1/8 финала US Open
WTA
31 августа 2025, 23:41 | Обновлено 31 августа 2025, 23:49
665
3

Костюк с напарницей выбили 14-й сеяный тандем на пути в 1/8 финала US Open

Марта и Елена-Габриэла Русе в двух сетах одолели пару Хаддад Майя / Зигемунд

31 августа 2025, 23:41 | Обновлено 31 августа 2025, 23:49
665
3
Костюк с напарницей выбили 14-й сеяный тандем на пути в 1/8 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий раунд Открытого чемпионата США 2025 в парном разряде.

Во втором круге украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) в двух сетах переиграли тандем Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия), который был посеян под 14-м номером.

US Open 2025. Пары, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия) [14] – 6:3, 6:2

Это была первая встреча дуэтов. Следующими соперницами Костюк и Русе будут четвертые сеяные Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс. На старте мейджора украинско-румынский дуэт справился с Джессикой Бузас Манейро и Элизабеттой Коччаретто.

Марта – единственная украинка, которая сумела добраться до 1/8 финала US Open в парном разряде.

1 сентября Костюк проведет встречу четвертого раунда мейджора в Нью-Йорке в одиночке. Украинка поборется против Каролины Муховой.

По теме:
КОСТЮК: Против соперницы вне топ-100, всегда есть мысль – должна выиграть
Алькарас в трех сетах одолел француза и вышел в четвертьфинал US Open
Костюк / Русе – Хаддад Майя / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Беатрис Хаддад Майя Лаура Зигемунд US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Теннис | 31 августа 2025, 09:06 8
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин

Марта одолела Диан Парри в третьем раунде и далее поборется против Каролины Муховой

Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Футбол | 31 августа 2025, 08:40 9
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола

Кто занимает первое место в рейтинге?

«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
Футбол | 31.08.2025, 16:01
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
Пиастри выиграл гонку в Нидерландах, катастрофа Норриса и Феррари
Авто/мото | 31.08.2025, 17:59
Пиастри выиграл гонку в Нидерландах, катастрофа Норриса и Феррари
Пиастри выиграл гонку в Нидерландах, катастрофа Норриса и Феррари
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Теннис | 31.08.2025, 19:44
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Зазвичай не дивлюся парні ігри, тим більше їх не коментую, але сьогодні подивився заради Марти. Справила дуже приємне враження, на відміну від партнерки - практично самотужки витягнула дует в третє коло. І на задній лінії, і особливо біля сітки сьогодні їй вдавалося майже все. Справедливості заради, Габі, рівняючись на Марту, і сама в другому сеті трохи додала.
Одним словом, красуні. Тепер цей настрій Марті перенести би в одиночку.
Ответить
+1
kollekciy
Дівчат з якісною перемогою. Марта сьогодні відподавала все добре, на відміну від трьох інших учасниць гри, а от біля сітки Марта все таки зараз не той Топ, яким вона була в кращі роки, хоча один дуже красивий удар з під сітки під кінець гри таки вдався. Треба продовжувати Марті практикувати парні ігри, щоб знову повернути супер силу в грі біля сітки для одиночних ігор. Тільки в перших трьох одиночних іграх тут, можна згадати купу програних Мартою очок в перестрілках біля сітки, а раніше Марта забирала левину долю очок з таких моментів.  
Ответить
0
Андрій Заліщук
Нічого собі, Марта віддувається за всіх українок і в одиночці, і в парі, молодці дівчата!!!
Ответить
0
Популярные новости
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
30.08.2025, 00:02 1
Бокс
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
30.08.2025, 04:55
Бокс
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
31.08.2025, 09:01 2
Футбол
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 1
Футбол
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 3
Бокс
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 2
Футбол
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем