Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
08 сентября 2025, 05:18 |
Реал не позволяет этого сделать. Вратарь решил перейти в другой вид спорта

Куртуа хочет проявить себя в Формуле-1 после завершения карьеры футболиста

Реал не позволяет этого сделать. Вратарь решил перейти в другой вид спорта
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Звездный вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа выразил желание стать пилотом Формулы-1.

«Да, я хочу стать пилотом Формулы-1. Это будет тогда, когда я уйду на пенсию, сейчас мой контракт с «Реалом» не позволяет этого сделать. Но через пять-шесть лет я буду выкладываться на полную уже в этом спорте», – сказал Куртуа.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах мадридского «Реала». Хаби хочет видеть в клубе молодого вратаря, который постепенно завоюет стартовое место в составе – свою идею тренер уже донес до Флорентино Переса и Тибо Куртуа.

Формула-1 Тибо Куртуа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DAZN
