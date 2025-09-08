Реал не позволяет этого сделать. Вратарь решил перейти в другой вид спорта

Звездный вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа выразил желание стать пилотом Формулы-1.

«Да, я хочу стать пилотом Формулы-1. Это будет тогда, когда я уйду на пенсию, сейчас мой контракт с «Реалом» не позволяет этого сделать. Но через пять-шесть лет я буду выкладываться на полную уже в этом спорте», – сказал Куртуа.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах мадридского «Реала». Хаби хочет видеть в клубе молодого вратаря, который постепенно завоюет стартовое место в составе – свою идею тренер уже донес до Флорентино Переса и Тибо Куртуа.