Тренер Шахтера Туран подтвердил трансфер звезды за большие деньги

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран подтвердил трансфер винегра Кевина в лондонский «Фулхэм».

«Что касается Кевина и Георгия Судакова, их трансферы в «Фулгем» и «Бенфику», соответственно... Я думаю, клуб уже скоро объявит официально. Это часть нашей стратегии, о которой меня сразу проинформировали, как только я пришел в этот клуб. Мы над этим работаем. Я много общался с Дарио Срной, Сергеем Палкиным и Ринатом Ахметовым. Мы знаем, как планируем строить команду. Непросто терять двух ключевых игроков. Они очень помогли мне в процессе прихода в команду и адаптации. Нам сейчас нужно работать над тем, чтобы качественно их заменить. Но я доверяю той стратегии, которую мы с Дарио Срной и другими топ-менеджерами имеем.

У нас стоит цель – построить сильную команду, которая сумеет вернуть в Украину еврокубок. Это не произойдет в один день. В качестве примера я привожу команду Пепа Гвардиолы «Манчестер Сити». Им понадобились целые годы, чтобы построить систему, которая регулярно может обеспечивать результат и завоевывать трофеи.

Что касается Жоры и Кевина, они невероятные ребята, просто замечательные люди, к тому же, чрезвычайно качественные исполнители. Желаю им успешной карьеры, чтобы их обходили травмы, чтобы они завоевали как можно больше титулов и трофеев. Я действительно рад, что мы сумели реализовать их мечты, а они помогали нам реализовывать наши», – сказал Туран.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» получит за Кевина 42 миллиона евро.