Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
«Горняки» достигли соглашения с «Фулхэмом»
Донецкий «Шахтер» принял решение относительно будущего 22-летнего бразильского вингера Кевина.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, украинский клуб договорился с английским «Фулхэмом» о трансфере игрока.
«Горняки» запросили у «дачников» за Кевина сумму более 42 миллионов евро.
Для завершения трансфера обеим клубам осталось обсудить детали будущего перехода с самим игроком и его агентом.
Ранее английский клуб предлагал «Шахтеру» 40 миллионов за Кевина, однако «горняков» такая сумма не устроила.
🚨⚪️⚫️ Understand the agreement between Fulham and Shakhtar Donetsk for Kevin is done for fee over €42m.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025
Details yet to be discussed on player side ahead of green light. pic.twitter.com/A2s7TpNrLG
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший игрок сборной Украины уверен, что александрийцы дадут бой авторитетному сопернику
Многие европейские команды стараются найти лазейку, чтоб не выходить против «Маккаби» Тель-Авив
Тут згоден Кевін топ рівня це не палєно Сундукова