Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта

Донецкий «Шахтер» принял решение относительно будущего 22-летнего бразильского вингера Кевина.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, украинский клуб договорился с английским «Фулхэмом» о трансфере игрока.

«Горняки» запросили у «дачников» за Кевина сумму более 42 миллионов евро.

Для завершения трансфера обеим клубам осталось обсудить детали будущего перехода с самим игроком и его агентом.

Ранее английский клуб предлагал «Шахтеру» 40 миллионов за Кевина, однако «горняков» такая сумма не устроила.