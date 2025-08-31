Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 11:11 | Обновлено 31 августа 2025, 11:26
3924
16

Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта

«Горняки» достигли соглашения с «Фулхэмом»

31 августа 2025, 11:11 | Обновлено 31 августа 2025, 11:26
3924
16
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Донецкий «Шахтер» принял решение относительно будущего 22-летнего бразильского вингера Кевина.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, украинский клуб договорился с английским «Фулхэмом» о трансфере игрока.

«Горняки» запросили у «дачников» за Кевина сумму более 42 миллионов евро.

Для завершения трансфера обеим клубам осталось обсудить детали будущего перехода с самим игроком и его агентом.

Ранее английский клуб предлагал «Шахтеру» 40 миллионов за Кевина, однако «горняков» такая сумма не устроила.

По теме:
В основе в 16. Юный игрок Руха вписал свое имя в историю УПЛ
Сергей ШИЩЕНКО: «Оборону Виктории было тяжело раскрыть»
ФОТО. Как юноша из академии стал лидером Шахтера: 8 лет Судакова в клубе
Фулхэм трансферы чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы УПЛ Фабрицио Романо Кевин (Шахтер)
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир ШАРАН: «После игры с Шахтером Нестеренко не уволят»
Футбол | 31 августа 2025, 11:36 3
Владимир ШАРАН: «После игры с Шахтером Нестеренко не уволят»
Владимир ШАРАН: «После игры с Шахтером Нестеренко не уволят»

Бывший игрок сборной Украины уверен, что александрийцы дадут бой авторитетному сопернику

У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
Футбол | 30 августа 2025, 13:33 12
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо

Многие европейские команды стараются найти лазейку, чтоб не выходить против «Маккаби» Тель-Авив

Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Теннис | 30.08.2025, 22:10
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Экс-игрок Динамо: «Полесье отберет очки у киевлян»
Футбол | 31.08.2025, 10:10
Экс-игрок Динамо: «Полесье отберет очки у киевлян»
Экс-игрок Динамо: «Полесье отберет очки у киевлян»
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Футбол | 31.08.2025, 09:01
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Ну що сказати Шахтар працює гарно у всіх напрямках, у Динамо з цим печаль печальная
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
😸
Фулгем не витрачає на ноунеймів такі гроші, шукай дурня далі 
Ответить
+2
MaximusOne
Потрібно буде якось рішити проблему на його позиції, бо той низенький бразилець навіть не рівня другої ліги.
Ответить
+1
MaximusOne
Дуже мало часу пробув він в команді, тільки 1,5 років.
Ответить
-1
taras_sidyi
Судаков + Кевін. Тепер Лєонідич зможе повернути кредит румунам
Ответить
-1
Singularis
Жаль такого терять, но боссу видней.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Шевченко
Кто ж теперь играть будет у даунов? Помню Будкивский в конце прошлого сезона говорил после матча с даунами в студии упл ТВ, что они в матче против даунов боялись только Кевина, а остальные то такое, обычные средненькие футболисты. Оно в принципе и видно по матчам с Серветом, Карпатами, Епицентром, Панатинайкосом... .
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
Пихарь Пумы
Шахтер успешно продолжает продавать игроков, а что там Дырнама? ☝️
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Trishovich
Шапаренку хоч за 300 тис в Пізу не продадуть?Він вже не має бажання грати за Динамо 
Ответить
-4
Trishovich
Чудово 
Тут згоден Кевін топ рівня це не палєно Сундукова
Ответить
-12
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
29.08.2025, 23:02 1
Футбол
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
29.08.2025, 13:32 4
Футбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
29.08.2025, 11:21 6
Футбол
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 12
Футбол
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
30.08.2025, 04:55
Бокс
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем