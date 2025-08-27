Предложение на столе. Шахтер может продать вингера за 40 млн

Украинский клуб «Шахтер» получил новое предложение по 22-летнему бразильскому вингеру Кевину.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский «Фулхэм» ведет активные переговоры с «горняками» по футболисту. «Дачники» предложили 40 миллионов евро за Кевина.

Также представитель АПЛ связался с итальянским «Миланом» по Саму Чуквуэзе, за которого готовы выложить 25 миллионов евро.

Бразилец выступает за украинский клуб с января 2024 года. На счету вингера 56 матчей, 16 голов и 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» установил ценник на Кевина.