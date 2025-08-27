Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 14:46 | Обновлено 27 августа 2025, 14:57
2

Предложение на столе. Шахтер может продать вингера за 40 млн

«Фулхэм» сделал еще один шаг к трансферу Кевина

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Украинский клуб «Шахтер» получил новое предложение по 22-летнему бразильскому вингеру Кевину.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский «Фулхэм» ведет активные переговоры с «горняками» по футболисту. «Дачники» предложили 40 миллионов евро за Кевина.

Также представитель АПЛ связался с итальянским «Миланом» по Саму Чуквуэзе, за которого готовы выложить 25 миллионов евро.

Бразилец выступает за украинский клуб с января 2024 года. На счету вингера 56 матчей, 16 голов и 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» установил ценник на Кевина.

Ман Юнайтед хочет избавиться от вундеркинда. Бавария следит за ситуацией
Серветт – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Серветт – Шахтер
Фулхэм трансферы Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы УПЛ Кевин (Шахтер) чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Фабрицио Романо чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
SHN
Я так понимаю,что если сегодня факс не будет у рыжего работать,то завтра Кельвин вне состава.
Ответить
0
pricolist
Прощавай, Кевін) Не сумніваюсь, що Шахтар відпустить його
Ответить
0
