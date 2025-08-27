Украина. Премьер лига27 августа 2025, 04:19 |
145
0
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
«Шахтер» готов продать Кевина
27 августа 2025, 04:19 |
145
0
Донецкий «Шахтер» может уже этим летом продать своего лидера в клуб Английской премьер-лиги.
По информации источника, «горняки» готовы продать Кевина только при одном условии – его цена 50 миллионов евро. «Фулхэм» пока предлагает 40 миллионов, переговоры между клубами продолжаются.
Отмечалось, что бразилец, пропустивший пять из последних шести матчей, не играл не только из-за травмы, но и из-за желания оказать давление на клуб.
Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Италии нацелился на 22-летнего футболиста «Шахтера» Кевина.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 августа 2025, 19:02 11
Возглавить киевский клуб может Джон ван ден Бром
Футбол | 27 августа 2025, 02:26 0
Тибо – о матче с «Овьедо»
Футбол | 26.08.2025, 21:01
Футбол | 26.08.2025, 04:51
Футбол | 26.08.2025, 07:46
Комментарии 0
Популярные новости
26.08.2025, 09:12 82
25.08.2025, 00:02 2
26.08.2025, 11:17 9
26.08.2025, 07:12 31
25.08.2025, 07:59 2
25.08.2025, 00:07 1
25.08.2025, 16:56 12
25.08.2025, 03:08 11