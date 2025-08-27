Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб

Донецкий «Шахтер» может уже этим летом продать своего лидера в клуб Английской премьер-лиги.

По информации источника, «горняки» готовы продать Кевина только при одном условии – его цена 50 миллионов евро. «Фулхэм» пока предлагает 40 миллионов, переговоры между клубами продолжаются.

Отмечалось, что бразилец, пропустивший пять из последних шести матчей, не играл не только из-за травмы, но и из-за желания оказать давление на клуб.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Италии нацелился на 22-летнего футболиста «Шахтера» Кевина.