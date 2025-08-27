Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 04:19 |
Донецкий «Шахтер» может уже этим летом продать своего лидера в клуб Английской премьер-лиги.

По информации источника, «горняки» готовы продать Кевина только при одном условии – его цена 50 миллионов евро. «Фулхэм» пока предлагает 40 миллионов, переговоры между клубами продолжаются.

Отмечалось, что бразилец, пропустивший пять из последних шести матчей, не играл не только из-за травмы, но и из-за желания оказать давление на клуб.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Италии нацелился на 22-летнего футболиста «Шахтера» Кевина.

Фулхэм трансферы Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы УПЛ Кевин (Шахтер)
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
