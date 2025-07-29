Обладатель Кубка Италии нацелился на 22-летнего футболиста Шахтера
В услугах Кевина заинтересована «Болонья»
Левый вингер донецкого «Шахтера» Кевин может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщило издание La Gazzetta dello Sport.
В услугах 22-летнего футболиста заинтересована «Болонья», которая в прошлом сезоне выиграла Кубок Италии и завоевала путевку в Лигу Европы.
Представитель Серии А готов предложить 15 млн евро, однако «горняки» требуют в два раза больше. Ожидается, что стороны проведут переговоры, чтобы обсудить все детали потенциального трансфера.
«Болонья» считает, что Кевин идеально заменит швейцарца Дана Ндойе, который за 40 млн евро перейдет в английский «Ноттингем». Если итальянскому клубу не удастся договориться с «Шахтером», будут рассмотрены и другие варианты – Ноа Окафор («Милан»), Рубен Варгас («Севилья») и Арман Лорьянте («Сассуоло»).
Кевин перебрался в Украину в январе прошлого года. В нынешнем сезоне провел два матча, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость бразильца составляет 12 млн евро.
With Bologna set to sell Dan Ndoye to Nottingham Forest, they are expected to target Shakhtar's Kevin Santos as a potential replacement.— Raffaele (@ItalianoCalcio) July 29, 2025
Bologna made an initial offer to Shakhtar for €15M, but it was rejected. Shakhtar values Santos closer to €30M-€40M.
Milan's Noah Okafor…
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