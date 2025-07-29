Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обладатель Кубка Италии нацелился на 22-летнего футболиста Шахтера
Италия
29 июля 2025, 14:09 |
1049
2

Обладатель Кубка Италии нацелился на 22-летнего футболиста Шахтера

В услугах Кевина заинтересована «Болонья»

29 июля 2025, 14:09 |
1049
2
Обладатель Кубка Италии нацелился на 22-летнего футболиста Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Левый вингер донецкого «Шахтера» Кевин может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересована «Болонья», которая в прошлом сезоне выиграла Кубок Италии и завоевала путевку в Лигу Европы.

Представитель Серии А готов предложить 15 млн евро, однако «горняки» требуют в два раза больше. Ожидается, что стороны проведут переговоры, чтобы обсудить все детали потенциального трансфера.

«Болонья» считает, что Кевин идеально заменит швейцарца Дана Ндойе, который за 40 млн евро перейдет в английский «Ноттингем». Если итальянскому клубу не удастся договориться с «Шахтером», будут рассмотрены и другие варианты – Ноа Окафор («Милан»), Рубен Варгас («Севилья») и Арман Лорьянте («Сассуоло»).

Кевин перебрался в Украину в январе прошлого года. В нынешнем сезоне провел два матча, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость бразильца составляет 12 млн евро.

По теме:
Как происходил переход Кинарейкина в Испанию? Известны подробности
В Роме приняли решение по Довбику. Есть претенденты, установлена цена
Реалу придется подождать год, чтобы избавиться от ненужного футболиста
Болонья Шахтер Донецк Кевин (Шахтер) трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Усика восхитила фигурой на отдыхе после его триумфа
Бокс | 28 июля 2025, 16:48 1
ФОТО. Жена Усика восхитила фигурой на отдыхе после его триумфа
ФОТО. Жена Усика восхитила фигурой на отдыхе после его триумфа

После победы Александра над Дюбуа пара отдыхает в Испании

«Сегодня мы увидим другое Динамо». Экс-игрок киевлян – о матче ЛЧ
Футбол | 29 июля 2025, 09:13 8
«Сегодня мы увидим другое Динамо». Экс-игрок киевлян – о матче ЛЧ
«Сегодня мы увидим другое Динамо». Экс-игрок киевлян – о матче ЛЧ

Александр Призетко верит, что «бело-синие» порадуют украинских болельщиков качественным футболом

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт со старожилом команды
Футбол | 29.07.2025, 13:08
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт со старожилом команды
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт со старожилом команды
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
Бокс | 29.07.2025, 07:59
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Футбол | 29.07.2025, 07:39
Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей⚒️
15 млн😂😂😂
Ответить
0
New Zealander
No chances що Шахтар відпустить Кевіна за 30 чи навіть за 40. Пятдесять мінімум запросять. Такий гравець як Кевін більше принесе грошей Шахтарю від не продажу ніж від його продажу.
Ответить
-2
Популярные новости
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
27.07.2025, 09:01 3
Бокс
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
28.07.2025, 08:18
Бокс
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
27.07.2025, 17:41 84
Футбол
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
27.07.2025, 21:50 8
Футбол
9 букв по вертикали. Ливерпуль – больше не команда Клоппа
9 букв по вертикали. Ливерпуль – больше не команда Клоппа
27.07.2025, 12:44 8
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
28.07.2025, 02:48 5
Бокс
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
28.07.2025, 09:33 197
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем