Александр ЯЦЫК: «Честно говоря, такие же воспоминания были в голове»

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык прокомментировал победу над «Кудровкой» (2:1) в матче 15-го тура УПЛ.

– Очень счастлив, что удалось достичь положительного результата. Вы видите, что в последнее время нам очень тяжело даются матчи. Поэтому сейчас я очень счастлив и рад за команду, что мы заработали три очка.

– Сегодня были напряженные последние минуты встречи. В воспоминаниях всплывали предыдущие матчи, в которых вы несколько раз теряли очки...

– Честно говоря, такие же воспоминания были в голове. Из-за этого, наверное, сегодня играли немного проще, и за счет этого добились положительного результата.

– Что касается вас лично, то было заметно огромное желание – вступали в единоборства, много выигрывали борьбы. С какими мыслями выходили на сегодняшний поединок?

– Думаю, как и вся команда – с единственной мыслью только о победе.

– Не показалось ли вам, что «Динамо» провело два разных тайма? В первом было огромное преимущество над оппонентом, а что произошло во втором?

– Возможно, и «посели», но точно вам сказать сейчас не могу. Мы разберем эту игру и ошибки, которые допустили.