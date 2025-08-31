ФОТО. Украинская красавица! Жена футболиста УПЛ показала роскошные формы
Жена Артема Шабанова зажгла на испанских пляжах
Возлюбленная защитника «Металлиста 1925» Артема Шабанова устроила пикантную провокацию на пляжах Аликанте.
33-летний Шабанов сейчас играет за харьковский клуб, с которым уже одержал две победы в УПЛ.
Тем временем его жена Юлиана Чернова собрала сотни лайков в Instagram, выложив серию откровенных фото с подписью: «В поисках лучшей позы, но все не так. Бывают дни, когда ничего не нравится – ни тело, ни лицо».
Пара поженилась в 2021 году и воспитывает дочь.
