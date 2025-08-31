Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Украинская красавица! Жена футболиста УПЛ показала роскошные формы
Другие новости
31 августа 2025, 19:45 |
681
2

ФОТО. Украинская красавица! Жена футболиста УПЛ показала роскошные формы

Жена Артема Шабанова зажгла на испанских пляжах

31 августа 2025, 19:45 |
681
2
ФОТО. Украинская красавица! Жена футболиста УПЛ показала роскошные формы
Instagram. Юлиана Чернова

Возлюбленная защитника «Металлиста 1925» Артема Шабанова устроила пикантную провокацию на пляжах Аликанте.

33-летний Шабанов сейчас играет за харьковский клуб, с которым уже одержал две победы в УПЛ.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Тем временем его жена Юлиана Чернова собрала сотни лайков в Instagram, выложив серию откровенных фото с подписью: «В поисках лучшей позы, но все не так. Бывают дни, когда ничего не нравится – ни тело, ни лицо».

Пара поженилась в 2021 году и воспитывает дочь.

По теме:
ФОТО. Украинская журналистка впечатлила Швейцарию своей красотой
ФОТО. Украинская спортсменка в очередной раз покорила Говерлу. Яркие кадры
ФОТО. Скандальный футболист встречается сразу с двумя девушками
фото lifestyle девушки Металлист 1925 Артем Шабанов
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Футбол | 31 августа 2025, 09:30 1
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина

«Фенербахче» хотел подписать украинского вратаря

Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 31 августа 2025, 16:00 9
Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Начало эры «без Судакова», эра «без Кевина» – под вопросом

Рома и Милан ведут переговоры по обмену Довбика на Хименеса
Футбол | 31.08.2025, 19:16
Рома и Милан ведут переговоры по обмену Довбика на Хименеса
Рома и Милан ведут переговоры по обмену Довбика на Хименеса
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
Футбол | 31.08.2025, 00:17
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Футбол | 31.08.2025, 11:11
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ярослав Яр
Я бы вдул...
Ответить
0
taras_sidyi
Робочий клюв наклювала.... робочий....
Ответить
0
Популярные новости
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 2
Футбол
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 72
Футбол
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
29.08.2025, 21:53
Футбол
Андердоги выбили двукратных чемпионов. Определен первый участник 1/4 ЧМ
Андердоги выбили двукратных чемпионов. Определен первый участник 1/4 ЧМ
29.08.2025, 16:15
Волейбол
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
30.08.2025, 00:02 1
Бокс
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
30.08.2025, 22:10 25
Теннис
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем