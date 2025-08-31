Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Виталий БОЙКО: «Когда приезжаешь домой, конечно, хочется себя проявить»
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 17:48 | Обновлено 31 августа 2025, 17:49
Виталий БОЙКО: «Когда приезжаешь домой, конечно, хочется себя проявить»

Экс-капитан ЛНЗ принес победу Вересу над своей бывшей командой

Виталий БОЙКО: «Когда приезжаешь домой, конечно, хочется себя проявить»
НК Верес. Виталий Бойко

Полузащитник «Вереса» Виталий Бойко, несколько сезонов игравший за ЛНЗ, поделился эмоциями после победы над своей бывшей командой (2:0) в четвертом туре УПЛ.

– Вы не праздновали свой гол, но хотелось ли отличиться на домашнем стадионе, огорчить свою бывшую команду, в которой вы провели много сезонов?

– Конечно, хотелось, ведь у меня с этим стадионом связано очень много воспоминаний, с командой, конечно, мы сколь тяжелых и веселых моментов прошли. Но когда приезжаешь домой, конечно, хочется себя проявить, а тем более забить мяч и победить – это необычайные эмоции.

– Победа «Вереса» – это сенсация или закономерность, по вашему мнению, исходя из того, как команда играла сегодня?

– Мне кажется, что по игре когда ты играешь… Казалось, что мы немного выглядели сильнее, но футбол – это игра. Кто-то использует моменты, кто-то нет. Думаю, мы сегодня больше заслуживали своим трудом, самоотдачей, потому и одержали эту победу.

– В чемпионате «Верес» долгое время не удавалось ни победить, ни забить. Был матч на Кубок, где наконец-то команда вспомнила, что такое забивать голы. Когда стало легче – после того матча или только сейчас, когда набрали очки, забили первые голы в УПЛ этого сезона?

– Нет, конечно, это матч совсем другого уровня. Когда сегодня забили 1-й мяч – уже поверили в себя больше, вернулась уверенность, которая была на сборах.

Но в первых играх мы где-то просто не могли использовать свои стопроцентные моменты. Как я говорил после матча с СК «Полтава»: когда эта команда забьет – попробуйте ее остановить.

- Имели ли для своих одноклубников, для тренерского штаба какие-то секреты, подсказки о том, как играть с ЛНЗ?

– Нет, у нас тренерский штаб хорошо разобрал команду, потому даже не было вопросов, потому что сейчас все есть в интернете, соцсетях. Поэтому вопросов не было, просто спрашивали, есть ли уверенность или, может, какой-нибудь мандраж. Но были только приятные эмоции на стадионе, – сказал Бойко.

На нашем сайте доступен обзор матча ЛНЗ – Верес, в котором Виталий Бойко отметился голом в ворота бывшей команды.

Виталий Бойко ЛНЗ Черкассы Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ - Верес
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
