Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 13:20 | Обновлено 31 августа 2025, 13:21
172
0

ЛНЗ – Верес. Видео голов и обзор (обновляется)

31 августа проходит матч 4-го тура чемпионата Украины

31 августа 2025, 13:20 | Обновлено 31 августа 2025, 13:21
172
0
ЛНЗ – Верес. Видео голов и обзор (обновляется)
УПЛ

31 августа в рамках четвертого тура Украинской Премьер-лиги начался матч между клубами ЛНЗ Черкассы и «Верес» Ровно.

Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по киевскому времени. Местом проведения встречи стал стадион «Черкассы Арена» в Черкассах.

Перед игрой в турнирной таблице ЛНЗ занимал шестое место, имея в активе семь очков. «Верес» находился на 14-й позиции – ноль баллов.

Украинская Премьер-лига, 4-й тур. 31 августа

ЛНЗ – Верес – 0:1 (обновляется)

Голы: Бойко, 3

ГОЛ! 0:1, Бойко, 3 мин.

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Верес
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии
