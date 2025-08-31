ЛНЗ – Верес. Видео голов и обзор (обновляется)

31 августа в рамках четвертого тура Украинской Премьер-лиги начался матч между клубами ЛНЗ Черкассы и «Верес» Ровно.

Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по киевскому времени. Местом проведения встречи стал стадион «Черкассы Арена» в Черкассах.

Перед игрой в турнирной таблице ЛНЗ занимал шестое место, имея в активе семь очков. «Верес» находился на 14-й позиции – ноль баллов.

Украинская Премьер-лига, 4-й тур. 31 августа

ЛНЗ – Верес – 0:1 (обновляется)

Голы: Бойко, 3

ГОЛ! 0:1, Бойко, 3 мин.