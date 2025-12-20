Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
20 декабря 2025, 19:58 | Обновлено 20 декабря 2025, 20:11
Пеп пошутил, что это произойдет в 75 или 76 лет

Гвардиола рассказал, что покинет Ман Сити. Признался, когда это будет
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в шутку ответил на вопрос журналистов, когда покинет английский клуб.

«Когда я уйду? Последние несколько лет меня постоянно в определенный момент спрашивают об этом. Так что да, рано или поздно я уйду из «Манчестер Сити» – это будет в 75 или 76 лет. Я понимаю такие разговоры, особенно когда речь заходит о контракте, но пока у меня еще есть 18 месяцев.

Что касается моего ухода из «Сити», то я чувствую себя очень хорошо и счастливо. Меня вдохновляет прогресс команды и все, что происходит в клубе. Это все, что я могу сказать. Но подобные вопросы появляются каждый сезон. Я спокоен, ведь между мной и клубом существует полное взаимопонимание в отношении решений. Когда наступит нужный момент – тогда все и решится», – отметил Гвардиола.

Пеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
