Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина – Виктория – 2:0. Первая победа дома. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Буковина
30.08.2025 12:00 – FT 2 : 0
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
31 августа 2025, 11:44 |
48
0

Буковина – Виктория – 2:0. Первая победа дома. Видео голов и обзор матча

Команда Сергея Шищенко порадовала болельщиков победой

31 августа 2025, 11:44 |
48
0
Буковина – Виктория – 2:0. Первая победа дома. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

В субботу, 30 августа, в Первой лиге прошли матчи четвертого тура. «Буковина» на своем поле принимала «Викторию» Сумы и одержала победу со счетом 2:0.

«Буковина» предыдущий матч на своем поле завершила вничью. Команда хотела порадовать болельщиков первой домашней победой в сезоне 2025/26.

Длительное время командам не удавалось забить. И лишь на 78-й минуте Богдан Бойчук вывел «Буковину» вперед.

«Виктория» попыталась отыграться, но в конце матча получила мяч в свои ворота. Автором гола стал Виталий Дахновский.

Первая лига. 4-й тур, 30 августа. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» Черновцы – «Виктория» Сумы – 2:0

Голы: Бойчук, 78, Дахновский, 89

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Буковина).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бойчук (Буковина).
По теме:
Сергей ШИЩЕНКО: «Оборону Виктории было тяжело раскрыть»
Опубликованы стартовые составы команд на матч УПЛ ЛНЗ – Верес
Известный тренер поделился ожиданиями от матча между Динамо и Полесьем
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Буковина Черновцы Виталий Дахновский Богдан Бойчук видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Футбол | 31 августа 2025, 09:01 3
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает

Украинец хочет играть за «Милан»

ФОТО. Как юноша из академии стал лидером Шахтера: 8 лет Судакова в клубе
Футбол | 31 августа 2025, 11:57 0
ФОТО. Как юноша из академии стал лидером Шахтера: 8 лет Судакова в клубе
ФОТО. Как юноша из академии стал лидером Шахтера: 8 лет Судакова в клубе

Пресс-служба горняков опубликовала яркие исторические фотографии

Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Футбол | 31.08.2025, 08:37
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Экс-игрок Динамо: «Полесье отберет очки у киевлян»
Футбол | 31.08.2025, 10:10
Экс-игрок Динамо: «Полесье отберет очки у киевлян»
Экс-игрок Динамо: «Полесье отберет очки у киевлян»
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
Футбол | 31.08.2025, 00:17
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 12
Футбол
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 289
Футбол
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
29.08.2025, 12:24 5
Теннис
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
30.08.2025, 13:33 12
Футбол
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 77
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем