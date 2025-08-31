Буковина – Виктория – 2:0. Первая победа дома. Видео голов и обзор матча
Команда Сергея Шищенко порадовала болельщиков победой
В субботу, 30 августа, в Первой лиге прошли матчи четвертого тура. «Буковина» на своем поле принимала «Викторию» Сумы и одержала победу со счетом 2:0.
«Буковина» предыдущий матч на своем поле завершила вничью. Команда хотела порадовать болельщиков первой домашней победой в сезоне 2025/26.
Длительное время командам не удавалось забить. И лишь на 78-й минуте Богдан Бойчук вывел «Буковину» вперед.
«Виктория» попыталась отыграться, но в конце матча получила мяч в свои ворота. Автором гола стал Виталий Дахновский.
Первая лига. 4-й тур, 30 августа. Черновцы, стадион «Буковина»
«Буковина» Черновцы – «Виктория» Сумы – 2:0
Голы: Бойчук, 78, Дахновский, 89
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
