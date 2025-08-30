Первая лига. Буковина в матче четвертого тура обыграла Викторию

В субботу, 30 августа, в Первой лиге прошли матчи четвертого тура. «Буковина» на своем поле принимала «Викторию» Сумы.

«Буковина» предыдущий матч на своем поле завершила вничью. Команда хотела порадовать болельщиков первой в сезоне домашней победой.

Длительное время командам не удавалось забить. И лишь на 78-й минуте Богдан Бойчук вывел «Буковину» вперед.

«Виктория» попыталась отыграться, но в конце матча получила мяч в свои ворота. Автором гола стал Виталий Дахновский.

Первая лига. 4-й тур, 30 августа. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» Черновцы – «Виктория» Сумы – 2:0

Голы: Бойчук, 78, Дахновский, 89

Видеозапись матча

Инфографика