Первая лига. Буковина в матче четвертого тура обыграла Викторию
Команда Сергея Шищенко одержала вторую победу подряд
В субботу, 30 августа, в Первой лиге прошли матчи четвертого тура. «Буковина» на своем поле принимала «Викторию» Сумы.
«Буковина» предыдущий матч на своем поле завершила вничью. Команда хотела порадовать болельщиков первой в сезоне домашней победой.
Длительное время командам не удавалось забить. И лишь на 78-й минуте Богдан Бойчук вывел «Буковину» вперед.
«Виктория» попыталась отыграться, но в конце матча получила мяч в свои ворота. Автором гола стал Виталий Дахновский.
Первая лига. 4-й тур, 30 августа. Черновцы, стадион «Буковина»
«Буковина» Черновцы – «Виктория» Сумы – 2:0
Голы: Бойчук, 78, Дахновский, 89
Видеозапись матча
Инфографика
События матча
