Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига. Буковина в матче четвертого тура обыграла Викторию

Команда Сергея Шищенко одержала вторую победу подряд

Первая лига. Буковина в матче четвертого тура обыграла Викторию
ФК Буковина

В субботу, 30 августа, в Первой лиге прошли матчи четвертого тура. «Буковина» на своем поле принимала «Викторию» Сумы.

«Буковина» предыдущий матч на своем поле завершила вничью. Команда хотела порадовать болельщиков первой в сезоне домашней победой.

Длительное время командам не удавалось забить. И лишь на 78-й минуте Богдан Бойчук вывел «Буковину» вперед.

«Виктория» попыталась отыграться, но в конце матча получила мяч в свои ворота. Автором гола стал Виталий Дахновский.

Первая лига. 4-й тур, 30 августа. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» Черновцы – «Виктория» Сумы – 2:0

Голы: Бойчук, 78, Дахновский, 89

89’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Буковина).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бойчук (Буковина).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Буковина Черновцы Богдан Бойчук Виталий Дахновский
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
