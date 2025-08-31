Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч 4-го тура чемпионата Украины Динамо – Полесье
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 08:15 | Обновлено 31 августа 2025, 08:19
Где смотреть онлайн матч 4-го тура чемпионата Украины Динамо – Полесье

Поединок Премьер-лиги состоится 31 августа в 15:30 по Киеву

Где смотреть онлайн матч 4-го тура чемпионата Украины Динамо – Полесье
Колаж Sport.ua

31 августа будет проведен поединок четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и житомирское «Полесье».

Матч состоится на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча начнется в 15.30 по киевскому времени.

Главным арбитром матча назначен Виталий Романов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Динамо Киев Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига где смотреть Динамо - Полесье
Александр Сильченко
Александр Сильченко
