Ровно 10 лет назад Ман Сити укрепил центр поля игроком мирового уровня

10 лет назад бельгийский хавбек Кевин Де Брюйне был официально представлен как игрок «Манчестер Сити».

30 августа 2015 года Де Брюйне перешел из «Вольфсбурга» в ряды «горожан» за 76 миллионов евро.

В составе английского клуба бельгийский полузащитник принял участие в 422 матчах, отличившись 108 забитыми мячами и 177 результативными передачами. За «Ман Сити» испанец завоевал 16 трофеев.

Трофеи Де Брюйне за Манчестер Сити (16)

Лига чемпионов

Чемпионат Англии (6)

Кубок Англии (2)

Суперкубок Англии (2)

Кубок английской лиги (5)

Кевин также повторил рекорд по количеству ассистов в одном розыгрыше АПЛ (20) и стал самым быстрым игроком в истории соревнования, который достиг отметки в 100 результативных передач (237 матчей).

В составе «горожан» бельгиец провел 10 сезонов (2015/16 – 2025/26).