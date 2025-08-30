Шахтер Донецк – Александрия. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

31 августа, в рамках четвертого круга УПЛ, между собой сыграют Шахтер Донецк и Александрия. Старт встречи запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Шахтер Донецк

«Горняки» неплохо смотрятся на старте сезона, хоть и не добились всех поставленных целей. Шахтер уже провел целых восемь матчей в еврокубках, в квалификации Лиги Европы легко прошли Ильвес – 6:0 и Бешикташ 6:2 по сумме двух матчей. Против Панатинаикоса было две нулевые ничьи и поражение по пенальти. Уже в квалификации Лиги конференций с трудом прошли швейцарский Серветт, дважды сыграли 1:1, но смогли дожать соперника в овертайме.

Старт в УПЛ можно считать неплохим, в трех турах была всего одна осечка, обыграли в гостях Эпицентр – 1:0 и Верес – 2:0, а также была выездная ничья против Карпат – 3:3. Подопечные Арды Турана показывают привлекательный футбол, они выглядят главными претендентами на чемпионство в этом сезоне.

Александрия

После грандиозного успеха прошлого сезона, когда Александрия финишировала второй в УПЛ, у клуба наблюдается серьезный спад. Команда не задержалась в еврокубках, сразу же вылетели из квалификации Лиги конференций, уступив опытному Партизану – 0:2 дома и 0:4 на выезде.

Старт УПЛ выдался провальным, ведь пока не удалось набрать очки в трех турах. В этой ситуации самое неприятное то, что расписание было довольно легким, в первом туре проиграли дебютанту Кудровке в гостях – 1:3, потом уступили на выезде Оболони – 0:1. Завершился провалом и последний домашний матч против Металлиста 1925 – 1:4. Таких результатов можно было ожидать, в межсезонье клуб покинули немало сильных игроков и главный тренер.

Личные встречи

В очных противостояниях Шахтер владеет перевесом, при этом Александрию можно считать неудобным соперником для «горняков». Команды обменялись победами в прошлом сезоне, когда Александрия выиграла – 4:3 дома и уступила 0:3 на выезде. Был еще кубковый матч, где Шахтер выиграл 1:0 в овертайме.

Прогноз

Букмекеры не видят в этом матче интриги, даже несмотря на то, что Шахтер играет против действующего вице-чемпиона страны.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Шахтера – 1,17, ничья – 6,25, победа Александрии – 21,3.

Если анализировать цифры и нынешнюю турнирную таблицу, Шахтер должен без проблем брать три очка. Пока списывать со счетов Александрию я не буду, поэтому поставлю на тотал больше 3 голов за 2,1.