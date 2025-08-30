Алавес удерживает один интересный рекорд Ла Лиги в 2025 году

В матче третьего тура испанской Ла Лиги «Алавес» дома сыграл вничью с мадридским «Атлетико» со счетом 1:1.

В составе хозяев забитым мячом отличился Карлос Висенте, реализовав одиннадцатиметровый удар.

«Алавес» в 2025 году восьмой раз пробил пенальти в Ла Лиге. Только мадридский «Реал» имеет такое же количество за этот период. Правда, «Алавес» реализовал из них большее количество – 7.

Пенальти Алавеса в Ла Лиге в 2025 году

Карлос Висенте, гол в ворота Атлетико

Карлос Висенте, гол в ворота Осасуны

Кике Гарсия, гол в ворота Вальядолида

Жоан Жордан, гол в ворота Валенсии

Жоан Жордан, промах в матче против Райо Вальекано

Жоан Жордан, гол в ворота Леганеса

Кике Гарсия, гол в ворота Сельты

Кике Гарсия, гол в ворота Бетиса

Стоит отметить тот факт, что «Атлетико» не победил ни в одном из трех стартовых матчей нового сезона Ла Лиги (2 ничьи и 1 поражение).