Алавес удерживает один интересный рекорд Ла Лиги в 2025 году
В матче против «Атлетико» испанская команда снова забила с пенальти
В матче третьего тура испанской Ла Лиги «Алавес» дома сыграл вничью с мадридским «Атлетико» со счетом 1:1.
В составе хозяев забитым мячом отличился Карлос Висенте, реализовав одиннадцатиметровый удар.
«Алавес» в 2025 году восьмой раз пробил пенальти в Ла Лиге. Только мадридский «Реал» имеет такое же количество за этот период. Правда, «Алавес» реализовал из них большее количество – 7.
Пенальти Алавеса в Ла Лиге в 2025 году
- Карлос Висенте, гол в ворота Атлетико
- Карлос Висенте, гол в ворота Осасуны
- Кике Гарсия, гол в ворота Вальядолида
- Жоан Жордан, гол в ворота Валенсии
- Жоан Жордан, промах в матче против Райо Вальекано
- Жоан Жордан, гол в ворота Леганеса
- Кике Гарсия, гол в ворота Сельты
- Кике Гарсия, гол в ворота Бетиса
Стоит отметить тот факт, что «Атлетико» не победил ни в одном из трех стартовых матчей нового сезона Ла Лиги (2 ничьи и 1 поражение).
8 - @Alaves is, alongside Real Madrid, the team with most penalties awarded in @LaLigaEN in calendar year 2025 (eight each one) and the team with most penalty goals scored in the competition over this period (7). Speciality. pic.twitter.com/NW4mQoyBSP— OptaJose (@OptaJose) August 30, 2025
