  4. Алавес удерживает один интересный рекорд Ла Лиги в 2025 году
Испания
30 августа 2025, 21:39 |
Алавес удерживает один интересный рекорд Ла Лиги в 2025 году

В матче против «Атлетико» испанская команда снова забила с пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего тура испанской Ла Лиги «Алавес» дома сыграл вничью с мадридским «Атлетико» со счетом 1:1.

В составе хозяев забитым мячом отличился Карлос Висенте, реализовав одиннадцатиметровый удар.

«Алавес» в 2025 году восьмой раз пробил пенальти в Ла Лиге. Только мадридский «Реал» имеет такое же количество за этот период. Правда, «Алавес» реализовал из них большее количество – 7.

Пенальти Алавеса в Ла Лиге в 2025 году

  • Карлос Висенте, гол в ворота Атлетико
  • Карлос Висенте, гол в ворота Осасуны
  • Кике Гарсия, гол в ворота Вальядолида
  • Жоан Жордан, гол в ворота Валенсии
  • Жоан Жордан, промах в матче против Райо Вальекано
  • Жоан Жордан, гол в ворота Леганеса
  • Кике Гарсия, гол в ворота Сельты
  • Кике Гарсия, гол в ворота Бетиса

Стоит отметить тот факт, что «Атлетико» не победил ни в одном из трех стартовых матчей нового сезона Ла Лиги (2 ничьи и 1 поражение).

Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Алавес Ла Лига статистика Реал Мадрид рекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
