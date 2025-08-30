Мичел выбрал стартовый состав Жироны на матч Ла Лиги. Звоночек для Реброва
Виктор Цыганков не попал в заявку из-за травмы
В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Севилья».
Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтиливи».
Начало поединка запланировано на 20:30 по киевскому времени.
Наставник каталонцев Мичел выбрал состав на этот матч. Виктор Цыганков так и не попал в заявку на этот матч из-за травмы. Отметим, что Виктор находится в заявке сборной Украины на ближайшие матчи квалификации на ЧМ-2025.
Украинский голкипер Владислав Крапивцов остался в запасе.
