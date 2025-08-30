Мичел выбрал стартовый состав Жироны на матч Ла Лиги. Звоночек для Реброва

В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Севилья».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 20:30 по киевскому времени.

Наставник каталонцев Мичел выбрал состав на этот матч. Виктор Цыганков так и не попал в заявку на этот матч из-за травмы. Отметим, что Виктор находится в заявке сборной Украины на ближайшие матчи квалификации на ЧМ-2025.

Украинский голкипер Владислав Крапивцов остался в запасе.