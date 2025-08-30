Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
30 августа 2025, 20:00 |
Мичел выбрал стартовый состав Жироны на матч Ла Лиги. Звоночек для Реброва

Виктор Цыганков не попал в заявку из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Севилья».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтиливи».

Начало поединка запланировано на 20:30 по киевскому времени.

Наставник каталонцев Мичел выбрал состав на этот матч. Виктор Цыганков так и не попал в заявку на этот матч из-за травмы. Отметим, что Виктор находится в заявке сборной Украины на ближайшие матчи квалификации на ЧМ-2025.

Украинский голкипер Владислав Крапивцов остался в запасе.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
