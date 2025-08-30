Англия30 августа 2025, 19:59 | Обновлено 30 августа 2025, 20:08
ОФИЦАИЛЬНО. Топ-лето Ливерпуля. Клуб продлил контракт лидера
Коди Гакпо подписал новый договор
Клуб АПЛ Ливерпуль объявил о новом контракте универсального атакующего полузащитника Коди Гакпо. Игрок перешел в состав Красных 2,5 года назад и стал одним из лидеров команды.
Срок нового договора не указан, но отмечено, что соглашение долгосрочное.
В минувшем сезоне 26-летний игрок забил 18 голов и сделал 7 ассистов в 49 матчах.
Ливерпуль провел активное лето, подписав, среди прочего, Уго Экитике и Флориана Вирца.
😍🇳🇱 pic.twitter.com/7kVsuqiNIb— Liverpool FC (@LFC) August 30, 2025
