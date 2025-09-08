Легенда Шахтера назвал трансфер, который не нужно было делать

Легенда донецкого «Шахтера» Андрей Воробей высказался о трансфере Георгия Судакова в «Бенфику» и рассказал, кого не стоило продавать «горнякам».

«Я считаю, что сейчас для Судакова самое время для трансфера, он еще в том году хотел уйти из команды и были хорошие предложения, а Кевина я все же бы приберег хотя бы до следующего трансферного окна», – сказал Воробей.

Судаков перешел в «Бенфику». Кевин перешел в «Фулхэм» за 40+ миллионов евро.