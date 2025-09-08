Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Шахтера назвал трансфер, который не нужно было делать
Украина. Премьер лига
08 сентября 2025, 00:58 |
314
0

Легенда Шахтера назвал трансфер, который не нужно было делать

Воробей был против трансфера Кевина

08 сентября 2025, 00:58 |
314
0
Легенда Шахтера назвал трансфер, который не нужно было делать
ФК Шахтер. Кевин

Легенда донецкого «Шахтера» Андрей Воробей высказался о трансфере Георгия Судакова в «Бенфику» и рассказал, кого не стоило продавать «горнякам».

«Я считаю, что сейчас для Судакова самое время для трансфера, он еще в том году хотел уйти из команды и были хорошие предложения, а Кевина я все же бы приберег хотя бы до следующего трансферного окна», – сказал Воробей.

Судаков перешел в «Бенфику». Кевин перешел в «Фулхэм» за 40+ миллионов евро.

По теме:
Кучер сделал заявление о перспективах Хачериди в Черноморце: «Он работает»
Денис БАЛАН: «Настраиваюсь на каждый матч одинаково»
Алексей ХОБЛЕНКО: «Черноморец всегда дома агрессивно играет»
Андрей Воробей Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кевин (Шахтер) Георгий Судаков
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Люксембург – Словакия – 0:1. Вымучили на 90-й минуте. Видео гола и обзор
Футбол | 08 сентября 2025, 00:57 0
Люксембург – Словакия – 0:1. Вымучили на 90-й минуте. Видео гола и обзор
Люксембург – Словакия – 0:1. Вымучили на 90-й минуте. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
Бокс | 07 сентября 2025, 07:05 10
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой

Александр получил отсрочку на 90 дней

Дополнительные меры безопасности. Старт финала US Open отложен из-за Трампа
Теннис | 07.09.2025, 21:05
Дополнительные меры безопасности. Старт финала US Open отложен из-за Трампа
Дополнительные меры безопасности. Старт финала US Open отложен из-за Трампа
«Посмотрим, у кого удар мощнее». Уайлдер анонсировал большой бой
Бокс | 07.09.2025, 03:22
«Посмотрим, у кого удар мощнее». Уайлдер анонсировал большой бой
«Посмотрим, у кого удар мощнее». Уайлдер анонсировал большой бой
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Теннис | 07.09.2025, 20:45
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 30
Война
Легенда бокса из Британии: «Усик? Он не выстоит против него, это ошибка»
Легенда бокса из Британии: «Усик? Он не выстоит против него, это ошибка»
06.09.2025, 04:08 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
06.09.2025, 00:07 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем