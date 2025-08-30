Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Полиция предотвратила теракт после матча Челси в Лондоне
Англия
30 августа 2025, 18:20 |
Вооруженный мужчина в бронежилете был задержан у Стэмфорд Бридж после игры с Фулхэмом

30 августа состоялся матч третьего тура АПЛ 2025/26 между командами Челси и Фулхэм.

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу пенсионеров.

После завершения встречи полиция недалеко от арены задержала вооруженного мужчину, пока болельщики покидали стадион.

Сообщается, что мужчина был в шлеме, бронежилете, имел при себе пистолет и дополнительные боеприпасы.

По теме:
Челси остается непобедимым в АПЛ на Стэмфорд Бридж в 2025 году
Триллер, пенальти на 90+6-й минуте решил судьбу матча Ман Юнайтед – Бернли
90 минут Ярмолюка. Брентфорд потерял очки, пропустив от Сандерленда на 90+6
Челси Фулхэм Челси - Фулхэм видео Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оружие теракт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
