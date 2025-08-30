ВИДЕО. Полиция предотвратила теракт после матча Челси в Лондоне
Вооруженный мужчина в бронежилете был задержан у Стэмфорд Бридж после игры с Фулхэмом
30 августа состоялся матч третьего тура АПЛ 2025/26 между командами Челси и Фулхэм.
Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу пенсионеров.
Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ
После завершения встречи полиция недалеко от арены задержала вооруженного мужчину, пока болельщики покидали стадион.
Сообщается, что мужчина был в шлеме, бронежилете, имел при себе пистолет и дополнительные боеприпасы.
ВИДЕО. Полиция предотвратила теракт после матча Челси в Лондоне
BREAKING: An attempted mass shooter has been arrested near Stamford Bridge after the Chelsea game.— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) August 30, 2025
He was wearing a helmet, had a vest on, armed with a gun and carrying extra ammunition pic.twitter.com/AhP567E7us
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Организация отложила дедлайн переговоров до 22 сентября
Богдан Михайличенко вызван в национальную команду вместо Александра Тимчика