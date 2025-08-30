30 августа состоялся матч третьего тура АПЛ 2025/26 между командами Челси и Фулхэм.

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу пенсионеров.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

После завершения встречи полиция недалеко от арены задержала вооруженного мужчину, пока болельщики покидали стадион.

Сообщается, что мужчина был в шлеме, бронежилете, имел при себе пистолет и дополнительные боеприпасы.

ВИДЕО. Полиция предотвратила теракт после матча Челси в Лондоне