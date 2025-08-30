Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эксперт: «Шахтеру с соперниками повезло больше, чем Динамо»
Лига конференций
30 августа 2025, 18:01
5

Эксперт: «Шахтеру с соперниками повезло больше, чем Динамо»

У наших грандов еще есть время избавиться от уязвимых мест

30 августа 2025, 18:01 |
Эксперт: «Шахтеру с соперниками повезло больше, чем Динамо»
Богдан Блавацкий

Стали известны соперники футболистов «Динамо» и «Шахтера» в основном раунде Лиги конференций, который стартует 1 октября.

Украинский тренер Богдан Блавацкий, возглавлявший ряд украинских и польских профессиональных команд, эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы наших представителей в третьем по рейтингу континентальном футбольном турнире.

«Не буду оригинальным, если скажу, что с жеребьевкой больше повезло «горнякам». Считаю, что у них значительно лучшие шансы финишировать среди первых 24 команд и продолжить выступления в раунде плей-офф. Более того, по уровню игры в последних матчах «Шахтер» может замахнуться даже на попадание в восьмерку лучших, что станет пропуском сразу в 1/8 финала.

Хотя беспокоит, что перед закрытием трансферного «окна» донецкую команду могут покинуть лидеры – Георгий Судаков и Кевин. Будем надеяться, что в клубе к их уходу были готовы и с достойной заменой проблем не возникнет.

Уже много лет в «Шахтере» делают ставку на бразильских легионерах, но те, кто сейчас на контракте с «горняками», – юного возраста. Согласен, они талантливы, но еще не стабильны. Это нужно учесть тренеру Арде Турану.

Что касается «Динамо», то не может не беспокоить психологическое состояние киевлян, ведь их в последнее время преследуют неудачи. Не окажутся ли они в «яме», из которой будет сложно выбраться? Беспокоит и отсутствие конкуренции за место в стартовом составе. Не идет на пользу команде и дискуссия, разгоревшаяся в прессе о целесообразности пребывания у руля Александра Шовковского. Еще одна неопределенность с заменой Владислава Ваната. Справится ли с ролью бомбардира Герреро? Но, на мой взгляд, киевляне сохраняют шансы не сойти с дистанции после группового турнира.

Тем более, что за тот месяц, который остался до старта у «Динамо» и «Шахтера» будет возможность в официальных матчах на внутренней арене, во время тренировочного процесса избавиться от уязвимых мест».

Ранее появилось видео, как играет 20-летний Шола, которым интересуется киевское «Динамо».

