Олег РЫПАН: «У нас было две ошибки в защите»

В поединке четвертого тура Первой лиги «Прикарпатье» со счетом 1:2 проиграло «Левому Берегу». Оценку матчу дал главный тренер «Прикарпатья» Олег Рыпан.

«Низкий поклон ВСУ за проведённую игру. Хочу поздравить Левый Берег с тяжелой победой. Если бы не было, мы поняли, что у нас команда чуть ниже классом. Как бы то ни было, все равно в первые 20 минут мы могли забить, было бы совсем по-другому все. А так счёт 2:0. Две такие ошибки у нас в защите были и пришлось отыгрываться. Могли и в ничью сыграть. Это было бы для нас достаточно нормально.

Если бы забили раньше? Мы всегда настраивались на победу. Но видите, как оно есть. Забили бы на первых 20 минутах, был момент...

Какое настроение в команде? Все расстроены», – сказал Олег Рыпан.