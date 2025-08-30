Янник Синнер – Денис Шаповалов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала US Open 2025
30 августа лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В третьем раунде итальянец поборется против представителя Канады Дениса Шаповалова (АТР 29). Поединок состоится вторым запуском на арене имени Артура Эша после игры Френх – Гауфф. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Шаповалов.
Победитель противостояния в 1/8 финала поборется либо против Александра Бублика, либо против Томми Пола.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб хотят покинуть Денис Попов, Николай Шапаренко, Владислав Ванат и Владимир Бражко
Нидерландский тренер успел провести во главе команды всего 3 игры