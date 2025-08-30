Янник Синнер – Денис Шаповалов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 августа лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В третьем раунде итальянец поборется против представителя Канады Дениса Шаповалова (АТР 29). Поединок состоится вторым запуском на арене имени Артура Эша после игры Френх – Гауфф. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Шаповалов.

Победитель противостояния в 1/8 финала поборется либо против Александра Бублика, либо против Томми Пола.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА