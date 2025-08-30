Янник Синнер – Денис Шаповалов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
30 августа 2025, 20:30 | Обновлено 31 августа 2025, 00:58
2023
0

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала US Open 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

30 августа лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В третьем раунде итальянец поборется против представителя Канады Дениса Шаповалова (АТР 29). Поединок состоится вторым запуском на арене имени Артура Эша после игры Френх – Гауфф. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Шаповалов.

Победитель противостояния в 1/8 финала поборется либо против Александра Бублика, либо против Томми Пола.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Янник Синнер Денис Шаповалов смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
