Марта Костюк – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала US Open 2025
30 августа украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В третьем раунде украинка сыграет против представительницы Франции Диан Парри (WTA 107). Поединок состоится вторым запуском на корте №5 после игры М. Гонсалес / Молтени – С. Гонсалес / Себальос. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Марты.
Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Линды Носковой, либо против Каролины Муховой.
