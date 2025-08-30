Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
30 августа 2025, 15:22
Марта Костюк – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала US Open 2025

Марта Костюк – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
30 августа украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В третьем раунде украинка сыграет против представительницы Франции Диан Парри (WTA 107). Поединок состоится вторым запуском на корте №5 после игры М. Гонсалес / Молтени – С. Гонсалес / Себальос. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Марты.

Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Линды Носковой, либо против Каролины Муховой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

