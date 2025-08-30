Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Неожиданные условия. Галатасарай планирует подписать голкипера ПСЖ
Франция
30 августа 2025, 14:25 |
Турецкий клуб заберет Доннарумму бесплатно, ПСЖ получит процент от следующей продажи

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер французского ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Руди Галетти.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован чемпион Суперлиги «Галатасарай», который предложил парижскому клубу неожиданные условия. Турецкий клуб готов подписать вратаря совершенно бесплатно, несмотря на то, что итальянец имеет контракт до июня следующего года.

Однако, в соглашении будет прописан солидный процент от будущей продажи Доннаруммы. По информации Галетти, такие сделки – большая редкость в современном футболе и могут повлиять на трансферный рынок.

Изначально, Доннарумма планировал перебраться в английский «Манчестер Сити» и даже согласовал условия личного контракта, однако этот трансфер находится под угрозой срыва. ПСЖ требует за итальянца 20-30 млн евро, «горожане» предлагают всего 15 млн евро.

«Галатасарай» считает, что процент от будущей продажи убедит французский клуб отпустить Джанлуиджи в Турцию, ведь через год футболист может уйти совершенно бесплатно.

ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма чемпионат Турции по футболу Галатасарай Руди Галетти трансферы трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Комментарии 2
Serhii P.
Маячня, Доннарума не погодиться підписувати контракт з "Галатасараєм" на умовних 4-5 роки
