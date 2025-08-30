Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Пиза
30.08.2025 21:45 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
71
0

Пиза – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 30 августа в 21:45 по Киеву

Пиза – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

30 августа на «Арена Гарибальди - Стадио Ромео Анконетани» пройдет матч 2-го тура в Серии А, в котором «Пиза» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Пиза»

Команда, с одной стороны, уже играла в высшем дивизионе страны, пусть и мало (семь сезонов всего) и давно (последний вылет – в 1991). С другой стороны, за последующие десятилетия было немало банкротств и попыток подняться из самого дна итальянского футбола. Только в 2019-м году в очередной раз поднимались в Серию В. И лишь весной получилось взять второе место там.

Добившийся этого Филиппо Индзаги предпочел не пробовать силы снова в Серии А, где у него привычно не получалось. Успешного тренера летом сменил Джилардино, что работал как наставник только с «Дженоа». Начинает Альберто неплохо: прошли «Чезену» в Кубке, пусть и по пенальти после 0-0, и, главное, в стартовом туре оформили 1-1 на поле «Аталанты».

«Рома»

Клуб в начале прошлого сезона дважды менял наставника. Иван Юрич сменил Де Росси после неудач в первых турах, и углубил кризис до максимума. Из такой ямы поднялись за счет возвращения на пост Раньери. Более того, опытный тренер остановился в шаге от нового футбольного чуда: всего лишь на очко отстали от «Ювентуса» – а ведь на кону было не столько четвертое место, сколько пропуск в Лигу чемпионов.

Клаудио, как и обещал, вернулся на пенсию. Но ему заранее нашли сильную замену в лице Гасперини. Джан Пьеро начал с победы дома над «Болоньей» – единственный гол забил Франса, пришедший тоже в межсезонье. Другой новичок, Фергюсон, начал в основе, а Довбик, как и Дибала, появился только на 74-й минуте, и просто помог закончить матч, сохранив минимальное преимущество и оформив 1-0. Ждали от этого наставника более ярких побед, но, главное, три очка «капнуло».

Статистика личных встреч

Клубы пересекались только в 1991-м году. И тогда обменялись «сухими» победами на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новый успех «Пизы». Гости из столицы сейчас достаточно хороши, чтобы закончить победой на выезде новичка Серии А (коэффициент – 1,79).

Прогноз Sport.ua
Пиза
30 августа 2025 -
21:45
Рома
Победа Ромы 1,79
чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол Пиза Рома Рим
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
