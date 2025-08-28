Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пиза – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Пиза
30.08.2025 21:45 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 августа 2025, 21:06 | Обновлено 28 августа 2025, 21:07
10
0

Смотрите 30 августа поединок 2-го тура итальянской Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 30 августа, состоится матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Пиза» и «Рома».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Пиза – Рома
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

Пиза Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
