Италия28 августа 2025, 21:06 | Обновлено 28 августа 2025, 21:07
Пиза – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 августа поединок 2-го тура итальянской Серии А
В субботу, 30 августа, состоится матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Пиза» и «Рома».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Пиза – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пиза – РомаСмотреть трансляцию
