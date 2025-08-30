Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 30 августа
US Open
30 августа 2025, 09:52 |
301
0

Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 30 августа

В субботу в Нью-Йорке сыграют Марта Костюк и Даяна Ястремская

30 августа 2025, 09:52 |
301
0
Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 30 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

30 августа и в ночь на 31 число на Открытом чемпионате США 2025 продолжатся матчи третьего раунда в одиночном разряде, а также состоятся поединки второго круга в парном.

Во вторник на кортах Нью-Йорка выступят две представительницы Украины: Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 30 августа

US Open 2025. Одиночный разряд, 1/16 финала

Корт №5. 2-й запуск (не ранее 19:30)

Марта Костюк [27] – Диан Парри

Корт №12. 4-й запуск (не ранее 22:00)

Даяна Ястремская / Алиша Паркс – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [1]

По теме:
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Минус Андреева. Определена половина участниц 1/8 финала US Open 2025
Экс-вторая ракетка впервые с триумфального Уимблдона вышла в 4-й раунд GS
US Open 2025 Марта Костюк Диан Парри Даяна Ястремская Алиша Паркс Катерина Синякова Тейлор Таунсенд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Бокс | 30 августа 2025, 08:39 1
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером

Организация отложила дедлайн переговоров до 22 сентября

Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
Футбол | 29 августа 2025, 11:21 5
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната

Артем пожелал удачи футболистам сборной Украины

Пятая сеяная Андреева вылетела с US Open, проиграв 139-й ракетке мира
Теннис | 30.08.2025, 08:46
Пятая сеяная Андреева вылетела с US Open, проиграв 139-й ракетке мира
Пятая сеяная Андреева вылетела с US Open, проиграв 139-й ракетке мира
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо снова уволен. Украинец приложил руку
Футбол | 29.08.2025, 10:50
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо снова уволен. Украинец приложил руку
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо снова уволен. Украинец приложил руку
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Футбол | 30.08.2025, 07:16
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
28.08.2025, 13:46 23
Хоккей
Достойная игра волков и камбэк фиалок. Полесье снова уступило Фиорентине
Достойная игра волков и камбэк фиалок. Полесье снова уступило Фиорентине
28.08.2025, 22:50 25
Футбол
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
29.08.2025, 06:25 132
Футбол
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
28.08.2025, 16:24 6
Футбол
Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
28.08.2025, 22:55 103
Футбол
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 289
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 5
Футбол
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
29.08.2025, 12:24 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем