30 августа и в ночь на 31 число на Открытом чемпионате США 2025 продолжатся матчи третьего раунда в одиночном разряде, а также состоятся поединки второго круга в парном.

Во вторник на кортах Нью-Йорка выступят две представительницы Украины: Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 30 августа

US Open 2025. Одиночный разряд, 1/16 финала

Корт №5. 2-й запуск (не ранее 19:30)

Марта Костюк [27] – Диан Парри

Корт №12. 4-й запуск (не ранее 22:00)

Даяна Ястремская / Алиша Паркс – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [1]