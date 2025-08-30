Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 30 августа
В субботу в Нью-Йорке сыграют Марта Костюк и Даяна Ястремская
30 августа и в ночь на 31 число на Открытом чемпионате США 2025 продолжатся матчи третьего раунда в одиночном разряде, а также состоятся поединки второго круга в парном.
Во вторник на кортах Нью-Йорка выступят две представительницы Украины: Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 30 августа
US Open 2025. Одиночный разряд, 1/16 финала
Корт №5. 2-й запуск (не ранее 19:30)
Марта Костюк [27] – Диан Парри
Корт №12. 4-й запуск (не ранее 22:00)
Даяна Ястремская / Алиша Паркс – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [1]
