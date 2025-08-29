Ждали 14 лет. В Бундеслиге определился победитель Гамбургского дерби

В пятницу, 29 августа, матчем между «Гамбургом» и «Санкт-Паули» стартовал второй тур немецкой Бундеслиги. Команды встретились на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

В последний раз гамбургское дерби в рамках высшей немецкой лиги проводилось 14 лет назад – в сезоне 2010/11.

Первыми в поединке отличились гости, заставившие арену на несколько секунд замолчать.

После перерыва положение дел не изменилось, а лишь ухудшилось, если говорить о «Гамбурге». Хозяева вновь пропустили, оставшись почти без шансов на положительный результат.

Фанаты «Гамбурга» и так с огорчением следили за развитием событий, а удаление бывшего игрока «Шахтера» Георгия Гочолейшвили на 77-й минуте убило все надежды зрителей.

В итоге «Санкт-Паули» впервые за три года выиграл Гамбургское дерби (3:1) и поднялся на первую строчку в лиге.

Бундеслига. 2-й тур, 29 августа

«Гамбург» – «Санкт-Паули» – 0:2

Голы:

Удаление: Гочолейшвили, 77

Фотогалерея матча: