Ждали 14 лет. В Бундеслиге определился победитель Гамбургского дерби
«Гамбург» и «Санкт-Паули» встретились во втором туре лиги
В пятницу, 29 августа, матчем между «Гамбургом» и «Санкт-Паули» стартовал второй тур немецкой Бундеслиги. Команды встретились на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.
В последний раз гамбургское дерби в рамках высшей немецкой лиги проводилось 14 лет назад – в сезоне 2010/11.
Первыми в поединке отличились гости, заставившие арену на несколько секунд замолчать.
После перерыва положение дел не изменилось, а лишь ухудшилось, если говорить о «Гамбурге». Хозяева вновь пропустили, оставшись почти без шансов на положительный результат.
Фанаты «Гамбурга» и так с огорчением следили за развитием событий, а удаление бывшего игрока «Шахтера» Георгия Гочолейшвили на 77-й минуте убило все надежды зрителей.
В итоге «Санкт-Паули» впервые за три года выиграл Гамбургское дерби (3:1) и поднялся на первую строчку в лиге.
Бундеслига. 2-й тур, 29 августа
«Гамбург» – «Санкт-Паули» – 0:2
Голы:
Удаление: Гочолейшвили, 77
Ein enttäuschender Abend.#nurderHSV #HSVFCSP pic.twitter.com/f5GIGIGTsH— Hamburger SV (@HSV) August 29, 2025
Фотогалерея матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Динамо» – о эпизоде с Шапаренко
Команда Турана в тяжелой игре добыла право на еврокубковую осень