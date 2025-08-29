Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 августа 2025, 23:30 | Обновлено 29 августа 2025, 23:40
Ждали 14 лет. В Бундеслиге определился победитель Гамбургского дерби

«Гамбург» и «Санкт-Паули» встретились во втором туре лиги

Ждали 14 лет. В Бундеслиге определился победитель Гамбургского дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 29 августа, матчем между «Гамбургом» и «Санкт-Паули» стартовал второй тур немецкой Бундеслиги. Команды встретились на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

В последний раз гамбургское дерби в рамках высшей немецкой лиги проводилось 14 лет назад – в сезоне 2010/11.

Первыми в поединке отличились гости, заставившие арену на несколько секунд замолчать.

После перерыва положение дел не изменилось, а лишь ухудшилось, если говорить о «Гамбурге». Хозяева вновь пропустили, оставшись почти без шансов на положительный результат.

Фанаты «Гамбурга» и так с огорчением следили за развитием событий, а удаление бывшего игрока «Шахтера» Георгия Гочолейшвили на 77-й минуте убило все надежды зрителей.

В итоге «Санкт-Паули» впервые за три года выиграл Гамбургское дерби (3:1) и поднялся на первую строчку в лиге.

Бундеслига. 2-й тур, 29 августа

«Гамбург» – «Санкт-Паули» – 0:2

Голы:

Удаление: Гочолейшвили, 77

Фотогалерея матча:

Гамбург Санкт-Паули чемпионат Германии по футболу Бундеслига Гиорги Гочолеишвили
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
