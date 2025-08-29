Звездный Аль-Хиляль начал с победы. Забил бразилец, дебют Нуньеса
Два мячи были отправлены хозяевами поля в сетку команды Аль-Рияд
В первом туре чемпионата Саудовской Аравии звездный клуб «Аль-Хиляль» уверенно обыграл «Аль-Рияд» со счетом 2:0.
Поединок состоялся 29 августа на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде. Оба гола были забиты в первом тайме.
На 22-й минуте счет открыл Мохаммед Аль-Харби после передачи Салема Аль-Давсари. Перед свистком на перерыв (45+3 мин) бразилец Малком удвоил преимущество «Аль-Хиляля», снова благодаря ассисту Салема Аль-Давсари.
Звездный Дарвин Нуньес дебютировал в чемпионате за «Аль-Хиляль», он провел на поле 85 минут, после чего был заменен.
«Аль-Хиляль» набрал 3 очка после первого тура и вошел в группу лидеров.
Чемпионат Саудовской Аравии
1-й тур, 29 августа 2025
Аль-Хиляль – Аль-Рияд – 2:0
Голы: Аль-Харби, 22, Малком, 45+3
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В конечном итоге Георгий переберется в «Бенфику»
Киевляне обсуждают с «Жироной» последние детали трансфера