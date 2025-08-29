Звездный Аль-Хиляль начал с победы. Забил бразилец, дебют Нуньеса

В первом туре чемпионата Саудовской Аравии звездный клуб «Аль-Хиляль» уверенно обыграл «Аль-Рияд» со счетом 2:0.

Поединок состоялся 29 августа на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде. Оба гола были забиты в первом тайме.

На 22-й минуте счет открыл Мохаммед Аль-Харби после передачи Салема Аль-Давсари. Перед свистком на перерыв (45+3 мин) бразилец Малком удвоил преимущество «Аль-Хиляля», снова благодаря ассисту Салема Аль-Давсари.

Звездный Дарвин Нуньес дебютировал в чемпионате за «Аль-Хиляль», он провел на поле 85 минут, после чего был заменен.

«Аль-Хиляль» набрал 3 очка после первого тура и вошел в группу лидеров.

Чемпионат Саудовской Аравии

1-й тур, 29 августа 2025

Аль-Хиляль – Аль-Рияд – 2:0

Голы: Аль-Харби, 22, Малком, 45+3

Фотогалерея