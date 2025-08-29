ВИДЕО. Как Педросо спас Карпаты от поражения

Драматическая концовка ждала болельщиков в матче 4-го тура УПЛ, где встречались «Кудровка» и «Карпаты».

В первом тайме кудривчане дважды поразили ворота соперника, а «Карпаты» остались играть вдесятером.

На второй тайм подопечные Владислава Лупашко вышли совсем с другим настроением. Сначала отыграли один мяч, а затем сравняли счет.

Спасателем стал бразильский легионер «Карпат» Педросо, забивший в компенсированное арбитром время.