Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Педросо спас Карпаты от поражения
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 21:21 |
363
2

ВИДЕО. Как Педросо спас Карпаты от поражения

Бразилец отличился голом на последних секундах матча

29 августа 2025, 21:21 |
363
2
ВИДЕО. Как Педросо спас Карпаты от поражения
ФК Карпаты

Драматическая концовка ждала болельщиков в матче 4-го тура УПЛ, где встречались «Кудровка» и «Карпаты».

В первом тайме кудривчане дважды поразили ворота соперника, а «Карпаты» остались играть вдесятером.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На второй тайм подопечные Владислава Лупашко вышли совсем с другим настроением. Сначала отыграли один мяч, а затем сравняли счет.

Спасателем стал бразильский легионер «Карпат» Педросо, забивший в компенсированное арбитром время.

По теме:
Спасение последних секунд. Клубы-новички Серии А определили сильнейшего
ВИДЕО. Настоящий нападающий. Попов открыл счет в матче Серии В
ИЗЕКИ: «Мой игровой номер в Шахтере – день рождения моего брата»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Карпаты видео голов и обзор Жан Педросо
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Бокс | 29 августа 2025, 08:33 0
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»

Билли Нельсон – о поступке Дюбуа после реванша

Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Футбол | 29 августа 2025, 06:23 99
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?

Горняки вошли в первую корзину, а столичная команда – во вторую

Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Футбол | 29.08.2025, 08:29
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал игрока, который не входил в планы Марески
Футбол | 29.08.2025, 20:36
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал игрока, который не входил в планы Марески
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал игрока, который не входил в планы Марески
Очередное спасение. Карпаты в меньшинстве отыграли два мяча у Кудровки
Футбол | 29.08.2025, 20:02
Очередное спасение. Карпаты в меньшинстве отыграли два мяча у Кудровки
Очередное спасение. Карпаты в меньшинстве отыграли два мяча у Кудровки
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy111
Дивився останні 15 хв - це було неймовірно !!!
Ответить
0
Автоматика 741
самі привезли самі відігрались
Ответить
0
Популярные новости
Сборная Украины завершила выступление на ЧМ разгромной победой
Сборная Украины завершила выступление на ЧМ разгромной победой
27.08.2025, 17:51 2
Волейбол
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 27
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
27.08.2025, 19:47 6
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 31
Футбол
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
28.08.2025, 00:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем