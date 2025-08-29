Украина. Премьер лига29 августа 2025, 21:21 |
363
2
ВИДЕО. Как Педросо спас Карпаты от поражения
Бразилец отличился голом на последних секундах матча
29 августа 2025, 21:21 |
363
2
Драматическая концовка ждала болельщиков в матче 4-го тура УПЛ, где встречались «Кудровка» и «Карпаты».
В первом тайме кудривчане дважды поразили ворота соперника, а «Карпаты» остались играть вдесятером.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На второй тайм подопечные Владислава Лупашко вышли совсем с другим настроением. Сначала отыграли один мяч, а затем сравняли счет.
Спасателем стал бразильский легионер «Карпат» Педросо, забивший в компенсированное арбитром время.
Дивився останні 15 хв - це було неймовірно !!!
самі привезли самі відігрались
