Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»

Главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо описал проблемы современного киевского клуба.

«У Александра Шовковского появился новый специалист – поляк, который отвечает за стандарты. Но в ответном матче с «Маккаби» ничего нового не увидел. Забили быстрый гол, но дальше словно уперлись в стену. Не вижу тренерской мысли. Не вижу лидеров.

Ярмоленко уже ничего не может дать, а те, кто моложе – Шапаренко, Бражко – играют так, будто всего достигли и уже заканчивают с футболом. Не понимаю, что происходит с моим родным «Динамо», – сказал Сабо.

Ранее бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о трансфере вратаря Люки Шевалье в «ПСЖ».