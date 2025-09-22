Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 03:48 |
424
0

Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»

Йожеф раскритиковал современное «Динамо»

22 сентября 2025, 03:48 |
424
0
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
УАФ. Йожеф Сабо

Главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо описал проблемы современного киевского клуба.

«У Александра Шовковского появился новый специалист – поляк, который отвечает за стандарты. Но в ответном матче с «Маккаби» ничего нового не увидел. Забили быстрый гол, но дальше словно уперлись в стену. Не вижу тренерской мысли. Не вижу лидеров.

Ярмоленко уже ничего не может дать, а те, кто моложе – Шапаренко, Бражко – играют так, будто всего достигли и уже заканчивают с футболом. Не понимаю, что происходит с моим родным «Динамо», – сказал Сабо.

Ранее бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о трансфере вратаря Люки Шевалье в «ПСЖ».

По теме:
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Ребята заслуживают несколько дней отдыха»
Йожеф Сабо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Footboom
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Футбол | 22 сентября 2025, 04:27 0
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против

«Горняки» не отказались от идеи подписания Александра Назаренко

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Теннис | 21 сентября 2025, 17:17 0
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей

Финальная часть турнира прошла в Шэньчжэне с 16 по 21 сентября

В Эпицентре прокомментировали травму Супряги
Футбол | 21.09.2025, 22:07
В Эпицентре прокомментировали травму Супряги
В Эпицентре прокомментировали травму Супряги
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Теннис | 21.09.2025, 15:41
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Футбол | 21.09.2025, 08:03
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 53
Футбол
Моуринью хочет к Трубину и Судакову купить в Бенфику футболиста Реала
Моуринью хочет к Трубину и Судакову купить в Бенфику футболиста Реала
20.09.2025, 01:34 1
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 40
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко договорился о его переходе в Бенфику»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко договорился о его переходе в Бенфику»
20.09.2025, 05:33
Футбол
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
20.09.2025, 22:05 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем