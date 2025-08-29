Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Руководство Динамо проведет встречу с Шовковским
29 августа 2025, 17:28 |
Руководство Динамо проведет встречу с Шовковским

Случится это перед игрой с «Полесьем»

ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Руководство киевского «Динамо» проведет встречу с главным тренером команды Александром Шовковский. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, встреча между коучем и руководством столичного гранда состоится перед матчем с «Полесьем».

Встреча между «Динамо» и командой из Житомира состоится 31 августа в 15:30 по киевскому времени.

После вылета из квалификации Лиги Европы от «Маккаби» Тель-Авив «Динамо» сыграет в основном раунде Лиги конференций. Шовковский возглавил клуб 6 ноября 2023 года и привел команду к титулу УПЛ в сезоне 2024/25.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» был предложен иностранный специалист.

Динамо Киев Динамо - Маккаби Т-А Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо - Полесье Александр Шовковский
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Комментарии 3
Spaceman
Цікаво дізнатись склад керівництва..
SHN
А смысл? Старого пса новым фокусам не научить.
Александр Шевченко
Надеюсь матч с евреями был последним для СаШо и Олежки Гусува как треноров Динамо, не тянут они быть тренерами
