Руководство Динамо проведет встречу с Шовковским

Руководство киевского «Динамо» проведет встречу с главным тренером команды Александром Шовковский. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, встреча между коучем и руководством столичного гранда состоится перед матчем с «Полесьем».

Встреча между «Динамо» и командой из Житомира состоится 31 августа в 15:30 по киевскому времени.

После вылета из квалификации Лиги Европы от «Маккаби» Тель-Авив «Динамо» сыграет в основном раунде Лиги конференций. Шовковский возглавил клуб 6 ноября 2023 года и привел команду к титулу УПЛ в сезоне 2024/25.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» был предложен иностранный специалист.