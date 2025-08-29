Руководство Динамо проведет встречу с Шовковским
Случится это перед игрой с «Полесьем»
Руководство киевского «Динамо» проведет встречу с главным тренером команды Александром Шовковский. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, встреча между коучем и руководством столичного гранда состоится перед матчем с «Полесьем».
Встреча между «Динамо» и командой из Житомира состоится 31 августа в 15:30 по киевскому времени.
После вылета из квалификации Лиги Европы от «Маккаби» Тель-Авив «Динамо» сыграет в основном раунде Лиги конференций. Шовковский возглавил клуб 6 ноября 2023 года и привел команду к титулу УПЛ в сезоне 2024/25.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» был предложен иностранный специалист.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер похвалил Артема
Каталонский клуб ночью выплатил клаусулу киевлянам в размере 20 млн евро