ВИДЕО. «Хотите ли вплести бусины в волосы?» Свентек резко отреагировала
Журналист поставил Иге странный вопрос на пресс-конференции после напряженного матча
28 августа вторая ракетка мира из Польши Ига Свентек добыла непростую победу над Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 66) в матче 1/32 финала US Open 2025.
Ига одолела Сюзан в трех сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:4. Следующей соперницей Свентек будет 29-я сеяная Сюзан Ламенс.
После завершения встречи с Ламенс Ига пришла на традиционную послематчевую пресс-конференцию. Под конец общения один из журналистов спросил у Иги, не хотела бы она вплести бусины в свои волосы – как у Наоми Осаки.
Реакция Иги, по понятным причинам, была довольно резкой:
«Что за вопрос, простите? Хочу ли вплести бусины в волосы? Нет. Что происходит? Что за вопрос?»
Позже журналист пояснил, почему спросил такое у Свентек:
«Разговор с Игой немного вышел из-под контроля. К сожалению, я получил резкий отпор, потому что ей не понравилось, что я спросил, не думала ли она – поскольку ньюйоркцы любят шоу – о том, чтобы слегка их шокировать, например, вплести в волосы бусины. Вы должны знать весь контекст. Конец конференции был нервным, и мне захотелось немного разрядить атмосферу и задать непринужденный вопрос. Но вышло так, как вышло, и я не могу повернуть время вспять. Я извинюсь перед Игой при первой же возможности».
- GORĄCO, panie władzo.— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) August 28, 2025
- GORĄCO to dopiero będzie.
Pytanie o koraliki we włosach i spora nerwówka na konferencji Igi Świątek.#USOpen #USOpen2025 pic.twitter.com/3g6OEH5BJn
