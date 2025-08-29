ВИДЕО. «Хотите ли вплести бусины в волосы?» Свентек резко отреагировала

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
29 августа 2025, 17:32 | Обновлено 29 августа 2025, 17:36
Журналист поставил Иге странный вопрос на пресс-конференции после напряженного матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

28 августа вторая ракетка мира из Польши Ига Свентек добыла непростую победу над Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 66) в матче 1/32 финала US Open 2025.

Ига одолела Сюзан в трех сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:4. Следующей соперницей Свентек будет 29-я сеяная Сюзан Ламенс.

После завершения встречи с Ламенс Ига пришла на традиционную послематчевую пресс-конференцию. Под конец общения один из журналистов спросил у Иги, не хотела бы она вплести бусины в свои волосы – как у Наоми Осаки.

Реакция Иги, по понятным причинам, была довольно резкой:

«Что за вопрос, простите? Хочу ли вплести бусины в волосы? Нет. Что происходит? Что за вопрос?»

Позже журналист пояснил, почему спросил такое у Свентек:

«Разговор с Игой немного вышел из-под контроля. К сожалению, я получил резкий отпор, потому что ей не понравилось, что я спросил, не думала ли она – поскольку ньюйоркцы любят шоу – о том, чтобы слегка их шокировать, например, вплести в волосы бусины. Вы должны знать весь контекст. Конец конференции был нервным, и мне захотелось немного разрядить атмосферу и задать непринужденный вопрос. Но вышло так, как вышло, и я не могу повернуть время вспять. Я извинюсь перед Игой при первой же возможности».

Ига Свёнтек Сюзан Ламенс US Open 2025 видео
