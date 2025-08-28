Свентек подарила сет 66-й ракетке, но сумела выйти в 1/16 финала US Open

Вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши пробилась в третий раунд Открытого чемпионата США 2025.

Во втором круге полька в трех сетах переиграла Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 66) за 2 часа и 7 минут.

US Open 2025. 1/32 финала

Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Ига Свентек (Польша) [2] – 1:6, 6:4, 4:6

Свентек провела первое очное противостояние против Ламенс.

На старте US Open Ига разобралась с Эмилианой Аранго. Ее следующей соперницей будет 29-я сеяная Анна Калинская.

Свентек стала первой теннисисткой в Открытой Эре, которая вышла в третий раунд на всех турнирах Grand Slam в женском одиночном разряде на протяжении первых шести лет одного десятилетия (23/23 в 2020-х).

Ига – четвертая в Открытой Эре, которой удалось выйти в 3-й круг на 23+ турнирах Grand Slam подряд в женском одиночном разряде после Мартины Навратиловой (35), Кончиты Мартинес (30) и Аранчи Санчес-Викарио (25).